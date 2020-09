Chronos: Before the Ashes – Le die and retry qui fait vieillir

Vous souvenez-vous du jeu Chronos VR sorti en mars 2016 ? Si ce jeu vous a plu, alors vous serez ravi d’apprendre la date de sortie du portage hors réalité virtuelle qui vient d’être annoncée par THQ Nordic et Gunfire Games pour Chronos: Before the Ashes.

Pour rappel, le jeu nous place dans la peau d’un héros ou d’une héroïne traversant un labyrinthe à la recherche du mal qui menace sa terre natale. Il faudra alors triompher des créatures ennemies et résoudre des puzzles afin de progresser dans ce sombre dédale. Cependant, il s’avère que si vous passiez l’arme à gauche, la partie ne sera pas finie pour autant.

Au vu des premières images, le jeu nous fait penser à un Souls-like : un RPG d’aventure avec des ennemis puissants, un arsenal d’armes et de pouvoirs différents, ainsi qu’une mort omniprésente. Et c’est là que le jeu se démarque par son système plutôt original de die and retry. En effet, à chaque défaite, votre personnage est exclu du labyrinthe et devra attendre une année avant d’y revenir.

C’est-à-dire qu’à chaque mort, vous perdez un an de votre vie mais vous revenez plus fort que la dernière fois. Et là encore le système est bien pensé et plutôt réaliste, car s’il est facile d’améliorer sa force ou sa vitesse durant les premières années, en pleine force de l’âge, vous gagnerez en sagesse et en puissance magique à mesure que vous allez recommencer. Eh oui, votre personnage va vieillir et ses capacités physiques aussi !

Si le titre du jeu vous évoque quelque chose, c’est normal, car il s’agit d’un préquel à Remnant: From the Ashes, sorti en 2019 et dans lequel vous avez pu parcourir des villes américaines infestées de monstrueuses créatures. Lui aussi était développé par Gunfire Games, le studio derrière Darksiders II: Deathinitive Edition et Darksiders III entre autres.

Là où plusieurs studio cherchent à produire des portages d’un jeu en réalité virtuelle, il est assez rare qu’un jeu quitte la VR lors d’un portage. Pourtant, ce choix pourra permettre au jeu d’acquérir un nouveau public grâce à son arrivée sur les différentes plateformes.

Chronos: Before the Ashes est prévu pour le 1er décembre 2020 et sera disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Stadia. Serez-vous capable de venir à bout du labyrinthe et de ses nombreux mystères ?