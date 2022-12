Children of Silentown – La sombre aventure arrive bientôt !

Avec un magnifique coup de crayon et une histoire sombre, le studio Elf Games espère bien envoûter les joueurs avec leur nouveau titre baptisé Children of Silentown.

Armée d’une passion pour les histoires atmosphériques couplée à une expérience de jeu captivante et des environnements visuellement particuliers, le studio s’est entouré d’artistes illustrateurs, animateurs et producteurs vidéos pour créer le style artistique de Children of Silentown, qui dès les premières images de la bande-annonce nous transmet une sensation de « bizarre » et de mystère.

Children of Silentown est un jeu d’aventure de type point-and-click. Il propose au joueur de découvrir les secrets d’une mystérieuse communauté entourée d’une forêt sinistre remplie de créatures dangereuses à travers Lucy. Hantée par de terribles cauchemars sur les créatures peuplant la forêt, celle-ci n’a d’autre choix que d’affronter ses peurs lorsqu’une tragédie se produit.

Ce qui distingue d’emblée le jeu des point-and-click que l’on peut déjà connaître, c’est l’ambiance envoûtante que les développeurs et artistes ont réussi à créer avec un style artistique dessiné à la main, accompagné d’une ambiance sonore particulière pour donner naissance à un monde envoûtant et qui intrigue dès les premières images.

Tout au long de cette sombre aventure, les joueurs devront trouver des notes, des objets et les assembler pour résoudre des énigmes ainsi que jouer à des mini-jeux pour découvrir les secrets de Silentown ainsi que ceux de la forêt. Pour pouvoir communiquer avec les autres personnages et progresser dans le jeu, l’apprentissage des chansons est primordial d’où l’ambiance sonore si particulière. Cet outil aura un impact sur la manière dont l’histoire de Lucy sera façonnée et ainsi donne la possibilité de vivre plusieurs fins, permettant ainsi aux joueurs de recommencer le titre pour découvrir toutes les fins de la mystérieuse aventure de Childen of Silentown.

Si vous souhaitez découvrir Silentown et ses secrets, le prologue est disponible gratuitement sur Steam. Le jeu complet est attendu pour le 11 janvier 2023 sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.