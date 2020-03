L’univers des casinos sur les consoles de jeux vidéo

Si vous êtes à la recherche de jeux de casino pour votre console de jeux, vous pourriez être vite déçu du choix qui s’offre à vous… En toute franchise, le choix est très limité, voire inexistant. On peut se demander pourquoi. Notre enquête a révélé, en fait, que les fabricants de consoles et les réalisateurs de jeux ont préféré garder leurs distances vis-à-vis des casinos. Avec des intentions de ne pas proposer des jeux en argent réel afin de ne pas être pointés du doigt, les thèmes et les scripts liés aux casinos n’ont pas permis aux créateurs de jeux de se lancer dans un domaine qui aurait pu être exploité. Le film Casino, avec Robert de Niro, ou Casino Royale (James Bond) n’ont pas permis aux fournisseurs de jeux de se lancer dans une grosse production comme on peut le voir sur d’autres thématiques.

Quels jeux vidéo sont sur le marché ?

Clairement, il n’y a pas de jeu phare ! Roulette, black jack ou machine à sous… Nada. Et avec le poker sur PlayStation, on ne trouve pas vraiment des options convaincantes. Mais on est quand même arrivé à trouver quelque chose ! Il faut remonter pour cela très loin dans les archives… La découverte est du vrai vintage, et c’est avec le jeu Caesars Palace sur SEGA, qui date de 1990, que ça commence. Ensuite il faut passer en 2001 pour découvrir le jeu High Roller Casino (black jack, roulette et slot machines). Puis il n’y a qu’un seul autre jeu, cette fois de 2007, que l’on trouve, Vegas Casino High 5 sur Nintendo.

Ces trois jeux ont un peu le même script, et ils ont le mérite de plonger le joueur dans le monde de Las Vegas. On l’aura bien saisi, si vous êtes un fan de casino, sur console il n’y a pas vraiment de quoi s’amuser… Même en consultant la boutique en ligne d’Ubisoft au Canada on ne trouve pas de jeux de casino (les Canadiens sont autorisés à accéder à ce type de jeu).

En fait les niches des jeux de casino ne sont pas vraiment excitantes et ont des limites. Rien à voir par exemple avec le sport, les jeux de stratégie ou bien les scénarios inspirés des grandes guerres.

PC, Android et iOS

Au-delà des consoles de jeux, c’est avec les appareils connectés à l’Internet que les options des jeux de casino sont les plus convaincantes. Ces jeux, développés par quelques opérateurs basés au Royaume-Uni et au Canada (Microgaming, Playtech et le groupe Stars), sont ceux qui répondent vraiment à la demande des consommateurs.

Tout comme les réalisateurs de jeux vidéo, ces opérateurs mettent à disposition de leurs affiliés une collection de jeux. Ces jeux, on l’aura deviné, sont conçus pour fonctionner sur PC/Mac et les mobiles. Un coup d’œil sur les casinos en ligne les plus fiables du marché ouvre les portes sur des salles de jeux qui sont des sortes de répliques des casinos de Las Vegas (référence OCP). Il y a bien

sûr des options de jeux gratuits avec ces casinos de l’Internet, et pour ceux qui veulent vraiment s’immerger, il est possible d’y miser de l’argent réel.

Les jeux de casino virtuels – Que valent-ils ?

Les tests que nous avons faits, et les avis que nous avons pu lire sur des forums, nous ont surpris en bien. Clairement, ces jeux en ligne sont réalistes, et les options de jeu aussi importantes que dans des vrais casinos. De plus, ces jeux sont vérifiés par des commissions de jeux d’argent qui ont fait leurs preuves. Et la bonne surprise est que les fans de jeux en immersion ont la possibilité d’y jouer en live avec d’autres joueurs et des croupiers en direct. Le grand plus des jeux de ces casinos du Web : des taux de reversement favorables. Ces taux sont en fait des indices de rentabilité des jeux.

Sommaire sur les jeux en ligne des casinos

Pour faire simple, sur les consoles de jeux, jouer au casino n’est pas l’idéal. Il n’y a en réalité pas vraiment de choix. En pratique, les accros des casinos se tournent vers les offres des casinos virtuels. Les options de jeux sur le Web sont vastes lorsqu’il s’agit de s’intéresser au secteur des casinos. Notez bien, par contre, que les jeux de casino sont très contrôlés et régulés. Depuis la France, mais aussi depuis d’autres pays, car les casinos en ligne sont interdits par la Loi. Par contre au Canada, et aussi en Angleterre et aux USA, l’activité des casinos virtuels a toujours été intense.