Call of Duty: Warzone – Une saison 3 « monstrueuse »

Il faut l’admettre, Call of Duty Vanguard s’est bien moins vendu que ses prédécesseurs. Si plusieurs raisons peuvent expliquer cet échec comme le fait que le battle royale Warzone se suffise à lui-même, Activision ne compte pas laisser le dernier titre de sa célèbre licence tomber dans l’oubli. Pour cela, l’entreprise n’hésite pas à marquer le coup en s’intéressant de plus en plus aux collaborations et crossovers qui viennent dynamiser les saisons.

Après les Titans du manga L’Attaque des Titans, c’est au terme de plusieurs semaines de rumeurs et d’un jeu de piste concocté par les développeurs de Warzone et Vanguard que les joueurs ont pu découvrir l’arrivée d’un monument de la pop culture : l’arrivée du célèbre kaiju et du roi des primates.

Ce jeu de piste s’est déroulé sur les réseaux sociaux où Activision, grâce à une communication bien pensée, a su attiser la curiosité des joueurs en publiant un extrait audio intrigant, des visuels et des messages tels que « Les monstres existent ». L’enquête s’est achevée avec une bande-annonce diffusée par Activision où l’on apprend donc que Caldera sera le théâtre de l’affrontement de Godzilla et de King Kong. Un cataclysme pour lequel les soldats sont appelés en renfort pour mener à bien « Operation Monarch ».

La saison 3 intitulée « Armes Top Secrètes » débute le 27 avril prochain pour Vanguard et Warzone. Les joueurs de Vanguard pourront profiter de nouvelles armes, de nouveaux packs d’esthétiques ainsi que de nouveaux opérateurs. Le mode multijoueur et le mode zombie proposeront eux aussi leur lot de nouveautés et de défis.

À noter que l’« Opération Monarch » et le duel très attendu entre les deux monstres commencera à partir du 11 mai prochain, de quoi redonner du défi aux joueurs du battle royale. Ces derniers pourront en attendant profiter de l’arrivée de Snoop Dogg et de son arsenal très bling bling.

Si pour certains, cette collaboration est un vrai atout, d’autres reprochent le fait de proposer des saisons à la Fortnite avec des crossovers insolites et qui enlèvent le côté « réaliste » et « terre-à-terre » que certaines joueurs de Warzone apprécient tant.