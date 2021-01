Blazing Beaks – Grosse promo sur la volaille chez Big N

Blazing Beaks est un petit défouloir bien sympathique, du genre que l’on appelle twin-stick shooter, du fait que, en vue de haut, sur Switch, on utilise le stick gauche pour déplacer le personnage et le stick droit pour orienter le tir. En arènes closes, vous dirigez des volatiles (canards, poules, perroquets…) pour dézinguer à la pelle moult ennemis de toutes sortes (les boss-fights sont bien évidemment très présents). Voyez plutôt.

On pensera éventuellement à un Smash TV du fait de ces niveaux clos dans lesquels, au fil de votre progression, vous serez agressé par un nombre de plus en plus considérable de mutants et autres aliens en pagaille. Bien évidemment, plusieurs armes seront à acquérir, selon les préférences de chacun.

Le jeu dispose d’un mode Histoire, même si on ne va pas se mentir, ce n’est pas de la grande littérature. Vous pourrez le parcourir seul ou entre amis, mais uniquement en local, point de multi online dans ce jeu. Vous pourrez également, toujours en local, vous friter avec des potes au sein de ces arènes réduites. Des défis quotidiens sont proposés, comme sur un free-to-play mobile, un peu.

Blazing Beaks n’est disponible que sur PC (Steam) et Nintendo Switch. Il coûte 14.99€ sur les deux plateformes, à vous donc de décider si le jeu en vaut la chandelle. Par contre, sur Switch, il bénéficie actuellement d’une promo massive, tandis que la version PC n’a pas bougé de tarif. Il vous faudra ne débourser que 1.99€ actuellement, et ce jusqu’au 7 février, donc si vous aimez les shoots en vue de dessus bien velus, seul ou entre amis/ennemis, c’est probablement le meilleur moment pour vous l’offrir.

Une dizaine de personnages aux caracs différentes sont proposés, certains étant présents de base, d’autres à débloquer. Les armes varient également entre chaque. De quoi vous taper une bonne petite campagne solo à bas prix, mais aussi à plusieurs avec des copains, mais attention, tout ça avant 18h, bien sûr !