Le Black Friday avec une semaine d’avance chez PlayStation

Traditionnellement, le Black Friday est un jour de soldes aux Etats-Unis qui a lieu chaque année le lendemain de Thanksgiving (une autre célébration américaine qui tient lieu de remerciement pour la période de récolte écoulée). C’est une occasion de faire une partie de ses achats de Noël à moindre coût, ou plus largement de de se faire plaisir, comme on va le voir avec les promos proposées par le PlayStation Store à cette occasion

Des nouveautés bradées

Quelques jeux récents bénéficient de remises intéressantes, comme FIFA 22, qui perd carrément 40% et passe à 42€ sur PS4 (54€ sur PS5). Encore tout récent, Far Cry 6 perd lui 30% et voit son prix descendre sous la barre des 50€, sur PS4 et PS5. Autre jeu à peine sorti et déjà remisé, la bonne surprise venue de chez Marvel, Les Gardiens de la Galaxy, qui passe de 70€ à 45,5€, sur PS4 et PS5. Resident Evil Village, en lice pour être le jeu de l’année aux prochains Game Awards voit aussi son prix fondre à 30€, toujours sur les deux machines de Sony. Enfin, les exclus PS5 que sont Demon’s Soul et Deathloop passent respectivement à 50€ et 35€, un bon plan si vous avez fini par choper une console !

Oldies but goodies

Moins récents, mais pas dénués de qualités, la sélection comprend quelques titres que la baisse de prix devrait vous convaincre d’essayer. Ainsi, le multi-récompensé Hades est proposé à moins de 20€, sur PS4 et PS5 ; It Takes Two, lui aussi nommé dans la catégorie Meilleur Jeu aux Game Awards, passe de 40€ à moins de 25€ – on rappelle que le jeu contient une invitation qui permet à un ami de vous rejoindre gratuitement, même en ligne, sans avoir le jeu. Le chef d’œuvre The Last Of Us Part II passe lui aussi à moins de 20€, soit le meilleur rapport qualité-prix en ce moment, tous jeux et tous supports confondus (on exagère ? à peine…). Prêt à finalement laisser une chance à Cyberpunk 2077 ? Si vous avez une PlayStation 5, pour limiter les dégâts, leu jeu passe sous les 25€ (sur PS4 aussi, mais évidemment, on ne saurait vous le recommander…). L’excellent et très original 13 Sentinels : Aegis Rim ne coûte plus que 24€, on ne saurait que trop vous conseiller de vous laisser tenter si vous êtes à la recherche d’une vraie proposition. En bonus, vous aurez la D.A. toujours aussi réussie de Vanillaware !

Lost Judgment et Yakuza : Like a Dragon, Watch Dogs Legion, ou encore Tale of Arise sont aussi en promo aux côtés des presque 400 jeux et DLC qui sont remisés pour ce Black Friday PlayStation. La promo dure jusque le 30/11/21. À noter que le merchandising PlayStation fait aussi son Black Friday avec de nombreux articles remisés dans la boutique PlayStation Gear…