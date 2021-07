Black Book – La mythologie slave mise à l’honneur

Après une campagne Kickstarter réussie l’année dernière, le studio russe Morteshka vient d’annoncer la date de sortie de Black Book, la fusion entre le RPG et le jeu de cartes sur fond de mythologie slave. Avec plus de 163 000 dollars récoltés (l’objectif était fixé à 35 000 dollars), de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées au titre dont le doublage anglais pour les scènes scénarisées.

Le titre vous invitera à plonger au cœur d’une sombre histoire d’amour dans la peau de Vasilisa, une sorcière ayant renoncé à son destin pour épouser sa bien aimée. Dévastée à la mort de cette dernière, la jeune sorcière part à la recherche du Black Book, un puissant livre magique pouvant exaucer tous les souhaits dès lors que les sept sceaux sont découverts. Pour ce faire, elle devra faire face aux différentes créatures mythologiques du folklore slave.

Vous l’aurez compris, votre voyage sera semé d’embuche et vos pouvoirs de sorcières s’avéreront très utiles lors de vos combats contre ces créatures. C’est là qu’entre en scène les mécaniques du jeu de cartes puisqu’il s’agira de construire votre deck afin d’effectuer vos actions. Bien entendu il sera possible de débloquer de nouveaux sortilèges au fur et à mesure de votre aventure.

En effet, le personnage de Vasilisa est très fortement inspiré d’un conte merveilleux russe très populaire, toutefois son histoire semble revisitée pour ce titre et nous invite à découvre une mythologie encore sous représentée dans l’univers vidéo-ludique. Ainsi après les exploits de Kratos dans l’Olympe et la mode des jeux basés sur la mythologie nordique, cette fois-ci c’est le folklore slave qui nous permettra de voyager en restant bien au chaud chez nous.

Les images et les trailers dévoilés nous montrent des graphismes plutôt minimalistes ajoutant un peu de poésie à cette ambiance sombre et mystique que dégage Black Book. Très clairement inspiré de Slay the Spire dans ses mécaniques, le titre proposera un Battle Mode rogue-lite afin d’apporter un peu plus de challenge dans les parties. De plus, le studio aura pris soin de travailler avec des d’experts anthropologues afin de créer une véritable encyclopédie mythologique que vous pourrez consulter en jeu à mesures que vous affronterez les créatures.

Black Book sera disponible dès le 10 aout 2021 sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam. Une démo gratuite est également disponible depuis le mois de juin dernier si vous souhaitez découvrir le prologue des aventures de Vasilisa. Pour en apprendre plus sur le titre, il vous suffit de vous rendre sur la page Kickstarter de Black Book en attendant patiemment sa sortie.