Les avantages et inconvénients du Bitcoin

Alors que beaucoup de personnes s’intéressent au Bitcoin et souhaitent y investir, il serait peut-être préférable d’en découvrir d’abord les avantages et les inconvénients avant d’acheter votre premier crypto-monnaie.

Les avantages du bitcoin :

Le Bitcoin est loin d’être une alternative à la monnaie fiduciaire et aux systèmes de transactions électroniques qui existent actuellement, mais il offre de nombreux avantages à ses utilisateurs :

Des transactions plus faciles :

Son objectif initial, c’est de faciliter les transactions monétaires. Et il fait parfaitement son travail. Parce que ce dernier est décentralisé, aucune institution tierce comme les banques ou le gouvernement n’intervient dans le processus, ce qui signifie que les transactions ne prennent pas du temps pour être exécutées.

Des rendements élevés :

C’est la principale raison pour laquelle le Bitcoin est resté controversé depuis son apparition, mais il a vraiment un potentiel de rendement élevé pour les investisseurs qui l’utilisent sur les différentes plateformes de trading. Fin 2017, le prix d’un seul Bitcoin a atteint 20 000 dollars, ce qui a incité de nombreuses personnes à y investir. Même si son prix change sans cesse, il constitue toujours une option incontournable pour de nombreux investisseurs.

Pas de frais :

Il n’y a généralement pas de frais de transaction lors d’un transfert de Bitcoins car les mineurs de la blockchain sont compensés par des Bitcoins nouvellement émis. Cependant, la plupart des utilisateurs font appel à un service tiers, tel que Bitvavo, une plateforme pour créer votre propre portefeuille et acheter et vendre des Bitcoins.

Les inconvénients du Bitcoin :

Malgré ses multiples avantages, le Bitcoin soulève un certain nombre de préoccupations, qui constituent des obstacles importants à son développement.

Le manque de sécurité :

Il n’existe pas de filet de sécurité ou de moyen pour protéger votre argent virtuel contre les erreurs humaines (oublier son mot de passe) et les problèmes techniques (pannes de disque dur, logiciels malveillants).

Une réglementation accrue :

Bien que peu de pays ont décidé d’interdire son utilisation, les régulateurs d’autres pays pourraient prendre la même décision ou au moins mettre en place des réglementations plus strictes qui risqueraient de diminuer sa valeur.

Une échelle d’utilisation limitée :

La conception du système de fonctionnement du Bitcoin limite la vitesse et le nombre de transactions traitées, ce qui rend peu probable que les bitcoins remplacent les transactions par espèces ou carte de crédit. En effet, pour remplacer réellement la monnaie fiduciaire ou les systèmes de paiement électronique existants, le Bitcoin devra être utilisé par un plus grand nombre d’acteurs.

Une volatilité excessive :

Selon une analyse publiée dans le Wall Street Journal, le Bitcoin a été 7,5 fois plus volatil que l’or et plus de huit fois plus volatil que le S&P 500 au cours des trois dernières années. Des mouvements de prix aussi violents sur de courtes périodes ne sont pas compatibles avec un moyen d’échange idéal pour les acheteurs ou les vendeurs, ce qui limite son utilisation en tant que moyen de paiement.

Il existe de nombreuses façons d’ajouter des Bitcoins à votre portefeuille. La plus facile et la moins chère consiste à utiliser Bitvavo, qui est un courtier en ligne fiable et sûr pour vendre et acheter vos Bitcoins. C’est la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies des Pays-Bas et l’une des principales plateformes en Europe. Elle vous propose une plateforme de trading simple et sécurisée.