Biomutant, une date de sortie qui rassure

Cela fait plusieurs années que THQ Nordic a présenté au monde Biomutant, un nouveau titre mêlant RPG, action, et fable kung-fu qui se déroule dans un univers fantastique habité par toutes sortes d’animaux loin d’être domestiques. Néanmoins depuis la crise lié au COVID, peu de nouvelles du jeu avaient été diffusées, allant jusqu’à nous faire douter du bon déroulement du développement du titre. Un silence aux presque allures d’annulation qui vient tout juste de ce terminer suite à un communiqué de la part du studio au sujet de Biomutant et de sa date de sortie.

Tel qu’il a été rendu public, Biomutant aura sa date de sortie au 25 mai. Il suffira d’attendre donc encore quelques mois pour avoir parmi nous cette œuvre qui, malgré les passions qu’elle suscite, n’a pas laissé de nouvelles pendant un certain temps. Cette annonce a été accompagnée d’une réaffirmation vis à vis des plateformes sur lesquelles le jeu sera disponible : PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Bien entendu, les retards sur la date de sortie initiale pourrait laisser entendre une adaptation du titre pour les consoles next gen’, cependant, aucune information n’a été divulguée à ce sujet par le studio. Reste alors la certitude constructeur que le titre sera bien entendu utilisable sur vos nouvelles machines grâce à la rétrocompatibilité de ces dernières, en attendant un signe de THQ Nordic sur un possible update graphique du titre, ou création d’une version spécifique aux Xbox Series X/S et PS5.

Pour rappel, Biomutant est un RPG sauce kung-fu se déroulant dans un monde ouvert post-apocalyptique avec un système de combat qui combine les arts martiaux, les phases de shoot à grands renforts de pétoires, et autres joyeusetés à base de mutations en tout genre. Le titre nous met dans la peau d’un rongeur à la Rocket Racoon armé jusqu’aux dents pour sauver un monde ravagé par un énième fléau méchant pas cool.