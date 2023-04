BAFTA 2023 – God of War Ragnarök rafle tout, des pistes pour une suite ?

Depuis sa création en 2004, la cérémonie annuelle des BAFTA Game Awards célèbre les meilleurs jeux de l’année selon certains critères tels que la meilleure direction artistique, le meilleur mode multijoueur, etc. Le 30 mars dernier, l’édition 2023 a eu lieu, et à l’instar des Game Awards, God of War Ragnarök a brillé par le nombre de récompenses remportées : meilleure animation, meilleure réalisation audio, meilleure musique, meilleur interprète dans un second rôle pour Laya Deleon Hayes (Angrboda), ainsi que dans un rôle principal pour Christopher Judge (Kratos). C’est également lors de cette cérémonie que Sunny Suljic, l’acteur derrière le rôle d’Atreus, a exprimé sa vision du personnage pour le futur :

« Je pense qu’il y a tellement de chemins que peut emprunter Atreus, et les personnes travaillant sur les aspects narratifs en ont une meilleure idée que moi. Je pense que ce serait cool de voir Atreus grandir pour devenir un homme. J’ai eu l’opportunité de grandir avec le personnage également, j’ai l’impression de pouvoir me voir beaucoup en lui, donc j’ai l’impression que nous évoluons tous les deux en même temps. »

Quelles pistes possible pour une suite ?

Effectivement, le propos de God of War Ragnarök s’articule autour de deux grands axes : la résolution du chemin vers la rédemption pour Kratos, et l’émancipation d’Atreus à la recherche de son identité et de la confiance de son père. Si à la fin du jeu, Kratos a effectivement atteint cette rédemption, visant désormais à être un dieu aimé qui aide son prochain, Atreus a encore beaucoup à accomplir dans cette recherche de qui il est, et part pour une quête avec Angrboda à la recherche des géants.

Si la fin du jeu laisse une piste claire pour une suite, on a également eu plusieurs indices explicites quant à la volonté de Santa Monica de continuer à développer la série : en novembre, Cory Barlog répondait aux questions d’un fan en finissant par : « Quant à comment il est revenu dans le temps… Eh bien… c’est une histoire pour un autre jeu ».

Plus récemment, le 25 mars, s’est tenue une rétrospective sur les deux derniers God of War à la PAX East 2023, accueillant notamment Ben Prendergast, l’acteur derrière le rôle de Tyr. Pendant cette rétrospective, l’acteur a dévoilé : « Ce n’est pas la dernière fois que vous verrez Tyr ». À la fin de la section questions/réponses de ce panel, il a également ajouté qu’il en savait un peu, mais pas beaucoup, et qu’il est sous NDA !

Bien que ces déclarations laissent peu de place au doute, la question de la forme et de la pertinence d’une hypothétique suite est toute entière. Malgré le développement du personnage d’Atreus, il semble impossible de dissocier God of War de Kratos. Bien que Santa Monica ait réussi un véritable coup de maître en revisitant la licence, autant de par son gameplay que de par son propos, en traitant très intelligemment des conséquences des premiers jeux sur la psyché de Kratos et du rapport qu’il entretient avec son passé dans son nouveau rôle de père, cette fois la boucle semble bouclée. Si une suite est en préparation, le risque et le défi seront de taille : réussir à convaincre les joueurs avec un God of War sans Kratos, ou créer de nouveaux enjeux crédibles qui ne laissent pas une impression de suite de trop.