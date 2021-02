Axiom Verge 2 ne sera pas une exclusivité Nintendo Switch

En 2015, un petit nouveau fait sensation dans le club fermé des “metroidvania”. Axiom Verge débarque, et il est une véritable déclaration d’amour aux classiques de la NES (Bionic Commando et Contra en ligne de mire): pixel art admirable, gameplay nerveux, combats de boss épiques, durée de vie irréprochable, le bébé de Thomas Happ fait sensation tant auprès de la critique que du public.

Il était donc tout naturel d’attendre le successeur de ce petit bijoux indépendant. Et il a su se faire attendre. Après une mise en chantier annoncée en 2019, pour une date de sortie prévue courant 2020, Axiom Verge 2 est désormais attendu pour le printemps 2021. Annoncé au départ comme une exclusivité Switch, Thomas Happ a révélé lors du Epic Games Store Spring Showcase qu’Axiom Verge 2 sortira également sur PC, en exclusivité Epic Games Store dans un premier temps.

Notre homme a profité de ce showcase pour dévoiler quelques éléments de contexte du nouvel opus de la licence. Sachez qu’Axiom Verge 2 se déroulera en même temps que le premier du nom. Vous ferez la rencontre d’une mystérieuse femme nommée Indra, dirigeante d’une étrange multinationale appelée “Globe 3”. Cette dernière a découvert en Antarctique un accès vers une version alternative de la Terre, et vous, héros de jeu vidéo de votre état, devrez explorer les vestiges d’une mystérieuse civilisation à la technologie avancée.

Rassurez-vous cependant, sous des airs classiques, le scénario risque bien de nous réserver de belles surprises. Le site officiel nous gratifie en effet d’une très énigmatique déclaration (traduite pour l’occasion).

“Vie. Au-delà. Réel. Virtuel. Rêve. Cauchemar. La frontière est très fine. C’est Axiom Verge.”

Au-delà de l’aspect scénaristique, nous aurons la chance d’explorer des zones bénéficiant d’une bien plus grande variété que dans son prédécesseur: régions polaires, lacs, déserts… Le hacking d’ennemis et le pilotage de drone à distance seront toujours de la partie, pour le bonheur des joueurs. De nouvelles mécaniques de jeu sont également attendues, ainsi que des combats de boss toujours plus homériques.

Qu’en dites-vous chers lecteurs ? Attendez-vous la suite d’Axiom Verge ? L’annonce de son arrivée sur l’Epic Games Store est-elle une bonne nouvelle ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.