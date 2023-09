AURA Invalides – On valide !

Une fois n’est pas coutume, le lien avec le jeu vidéo sera minime dans cet article. Mais l’expérience que nous avons vécu était si belle qu’elle méritait d’être racontée. Et finalement pas si loin de notre média préféré de par les émotions qu’elle a su nous procurer. Cette expérience, c’est la représentation d’AURA Invalides, un magnifique son et lumière proposé dans le superbe écrin du dôme des Invalides à Paris, auquel nous avons eu le privilège d’assister mercredi 20 septembre.

Ah, les Invalides ! Si vous n’avez jamais eu l’occasion de mettre les pieds dans l’un des plus beaux monuments historiques de Paris, le lieu en vaut le détour. L’histoire et l’émotion qui s’en dégagent sont déjà fortes de jour, mais que dire de notre ressenti durant les cinquante minutes du show qui nous a été proposé à la nuit tombée. Découpé en trois actes, la construction, la mémoire collective et l’élévation universelle, le spectacle immersif nous amène à découvrir les lieux sous un nouveau jour. La magnifique musique orchestrale synchronisée à un travail de vidéo mapping de haute volée rend hommage à l’histoire du dôme sans chercher à voler la vedette à l’endroit.

Près de la crypte contenant le tombeau de Napoléon, puis dans les six chapelles qui l’entourent, AURA Invalides n’en oublie pas son rôle de conteur d’Histoire et de mémoires. Chaque fois que les murs s’éclairent autour du mausolée de Vauban et la sépulture du maréchal Foch, le lien entre l’oeuvre éphémère du soir et l’immortalité du lieu est raconté, au travers de panneaux explicatifs simples d’accès.

Vous l’aurez compris, nous ne sommes pas restés insensibles aux charmes du moment qu’il nous a été donné de vivre, mais nous n’en dirons pas plus. Si vous êtes amateurs de temps contemplatifs durant lesquels l’émotion prend le pas sur l’action, n’hésitez pas. Si vous aimez le jeu vidéo pour la chair de poule que peut provoquer une superbe bande originale ou pour les décors majestueux qu’il est capable de sublimer, vous ne le regretterez pas.

Après une première expérience réussie à la basilique Notre-Dame de Montréal, le studio Moment Factory récidive donc avec AURA Invalides. Pour assister à ce spectacle unique, il faudra compter 22€ pour un adulte, et 9,50€ pour une personne de moins de dix-huit ans. Les grandes portes du dôme s’ouvriront au public à partir de ce vendredi 22 septembre, et certaines dates sont déjà complètes.