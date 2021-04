Atelier Online: Alchemist of Bressisle aura pris son temps, mais il arrive !

On parlait justement du succès de la série Atelier Ryza dernièrement dans nos colonnes, puisqu’avec pas moins de 1 million de jeux distribués à travers le monde, cela en fait un énorme succès pour cette licence, encore considérée comme très niche il y a de ça 2 ans. Mais avec un succès pareil, vous aurez bien compris que le marché occidental commence à titiller l’éditeur Boltrend Games, et c’est on l’imagine comme cela que la décision de porter Atelier Online: Alchemist of Bressisle par chez nous a été prise.

Ce jeu mobile développé par NHN PlayArt est donc un free to play, qui ne manque pas de reprendre à son compte les éléments primordiaux qui ont su faire le bonheur des joueurs consoles/PC. Étant sorti en 2018 au Japon, soit un an avant le premier Ryza, il y a des chances, comme les visuels le laisse penser, que Atelier Online: Alchemist of Bressisle se rapproche plus de l’esprit des titres pré-Ryza de la licence, avec donc un poil plus de féérie que cela ne peut être le cas à présent.

Bonne ou mauvaise chose, il ne tiendra qu’à vous de juger, mais quoi qu’il en soit, ce titre mobile tire son épingle du jeu grâce à sa composante online permettant aux joueurs de partager l’aventure à plusieurs. Pour les adeptes du solo, aucun souci puisque ce jeu sera parfaitement faisable par ses propres moyens. On imagine juste que comme toute expérience multijoueur coopérative, cette dernière aura naturellement été pensée pour développer le maximum de son potentiel à plusieurs.

Enfin, parlons maintenant des choses qui fâchent un peu, puisqu’Atelier Online: Alchemist of Bressisle n’a pour le moment aucune date de sortie précise. Tout ce que l’on sait pour l’instant, c’est qu’il sera bien disponible en Europe à l’avenir, sur les plateformes Android et iOS.