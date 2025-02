Assassin’s Creed Shadows – Gare aux spoilers, des copies sont dans la nature !

Nous sommes désormais plus proches que jamais de sa sortie et après moult péripéties, Assassin’s Creed Shadows continue de faire parler de lui. Après une vague de spoilers sur la toile suite à la fuite de certaines pages de l’artbook, c’est au tour du jeu complet de fuiter. Malheureusement pour Ubisoft le sort continue de s’acharner.

Un peu moins d’un mois avant sa sortie, Assassin’s Creed Shadows se retrouve déjà entre les mains de certains joueurs. C’est par le biais du subreddit GamingLeaksandRumours, que l’information est dévoilée : plusieurs utilisateurs et joueurs se montrent en photos ou en vidéo en possession du précieux sésame. Des copies piratées et même certaines copies physiques sont désormais dans la nature. En plus des preuves photographiques, un site d’enchères américain bien connu vient appuyer la véracité de cette fuite avec des propositions de ventes des fameuses copies physiques pour une centaine de dollars.

Plusieurs personnes détentrices du jeu se sont également amusées à dévoiler des séquences entières de jeu sur leur chaîne Twitch. Naturellement, toutes les séquences montrées et autres clips sont désormais supprimées du circuit officiel, mais des copies peuvent encore circuler, gare aux spoilers donc.

Hors cette pratique pour le moins malhonnête et réellement désastreuse pour la campagne marketing du jeu, nous pouvons nous questionner sur le rôle des plateformes de vente qui tiennent une place importante dans cette affaire. D’après les dires des personnes incriminées dans cette fuite, c’est par le biais de revendeurs spécialisés que les copies physiques leur sont parvenues. Ces derniers se sont donc alors permis de revendre sous le manteau des exemplaires, espérant alors se faire une marge avant la sortie officielle. Les développeurs et éditeurs devraient-ils s’abstenir à l’avenir de faire parvenir leurs copies en avance aux spécialistes ? Il en va de l’avenir de la presse spécialisée, mais également des surfaces de vente. Comment instaurer une confiance mutuelle si les revendeurs eux-mêmes se permettent de dévoiler en avance, et illégalement, un travail de longue haleine ?

Nouveau coup dur pour Ubisoft qui compte beaucoup sur ce nouvel opus pour redresser la barre. Le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, vante depuis plusieurs semaines les mérites de ses équipes de développement mais également la qualité de ce nouvel épisode :

« Je tiens à saluer l’incroyable talent et le dévouement de toute l’équipe d’Assassin’s Creed, qui travaille sans relâche pour faire en sorte que Shadows tienne les promesses de ce qui est le jeu le plus ambitieux de la franchise à ce jour »

Plusieurs détails ont également fuité sur le cœur et l’intrigue du jeu, détails que nous ne vous dévoilerons pas ici vous vous en doutez.

Alors quel avenir pour Assassin’s Creed Shadows ? Avec cette catastrophe, Ubisoft risque de perdre bien plus que la confiance des joueurs, les investisseurs déjà frileux pourraient ne pas pardonner une telle fuite et donc mettre un terme aux contrats en cours mais également aux futures négociations. Ne pouvant pas accomplir grand-chose face à cette tempête, Ubisoft n’a d’autre choix que de devoir attendre la sortie officielle du jeu en espérant que les plus farouches détracteurs de la firme française ne livrent pas des avis assassins sur les aventures de Yasuke et Naoe.