Arma 3 – La libération de la Normandie vous attend avec le prochain DLC

Bohemia Interactive n’en a pas fini avec son Arma 3 sorti il y a près de 10 ans, et ceux qui attendent désespérément un trailer d’annonce pour un hypothétique Arma IV vont devoir se surarmer de patience. Le studio tchèque vient tout juste de dévoiler le prochain contenu à venir pour son jeu, en collaboration avec Heavy Ordnance Works, un développeur canadien indépendant : Spearhead 1944. Pour resituer ce projet dans son contexte, il est nécessaire de préciser que Bohemian Interactive, via le Creator DLC Program, permet à des développeurs passionnés de réaliser eux-mêmes du contenu pour le jeu et le soumettre au studio pour en faire un DLC payant.

Certes, on pourrait y voir là un mod payant, sauf que l’ampleur de celui-ci, et donc le travail investi, mérite peut-être un peu plus que de n’être un bon mod esseulé et perdu parmi les milliers de petits mods du workshop d’Arma 3, sans compter que cela permet au développeur une reconnaissance importante de son travail de la part d’un studio, et lui ouvrira peut-être des portes sur le plan professionnel. Chacun se fera son avis, mais des nuances et du recul s’imposent.

Que nous offre donc Heavy Ordnance Works ? Eh bien, rien de moins qu’une nouvelle expérience pour Arma 3, centrée sur le débarquement en Normandie avec une carte de 150 km² à l’échelle 1:2 du théâtre d’opération historique sur lequel l’Opération Cobra s’est déroulée ; 5 nouvelles factions parmi lesquelles les Américains avec la 2ème Division Blindée et le 5ème Bataillon des Rangers ; les Français avec les Forces Françaises de l’Intérieure et l’Armée de libération française ; et les Allemands avec la Werhmacht. Comptez également sur des modes multijoueurs mais aussi une campagne en coopération à 24 joueurs, et un mode solo aux côtés de la Résistance française. Le développeur précise que plus de 50 armes et 40 véhicules, spécifiques à cet engagement historique, seront présents.

Petite anecdote dont l’intentionnalité est possible de la part du développeur canadien, cette annonce d’un DLC pour Arma 3 centré sur l’Opération Cobra, peu après le Débarquement, est intervenue en même temps que la cérémonie d’hommage à Léon Gautier, dernier vétéran français ayant participé au Débarquement en Normandie. Quand passion rime avec hommage. Spearhead 1944 est prévu pour sortir cette année à un date encore non connue, et au prix de 17,99€.