Arc the Lad R – Le voyage en Occident

Si vous n’êtes pas né le jour de la sortie de la PS3, peut-être avez-vous un passif plus lointain, et donc, déjà entendu le nom de la licence qui nous concerne dans cet article. Elle remonte à loin, puisque le premier opus date de 1995, sur PlayStation première du nom. Aujourd’hui, c’est Arc the Lad R qui nous intéresse.

Arc the Lad, ce n’est probablement pas la série de RPG la plus connue, mais elle a su s’attirer un joli public d’amateurs, qui seront probablement réjouis de cette annonce d’une parution occidentale pour Arc the Lad R. De fait, la saga est majoritairement restée cantonnée au Japon, même si une compilation a permis aux Occidentaux d’en découvrir quatre épisodes, sur PlayStation.

Elle n’avait plus fait parler d’elle depuis Arc the Lad: End of Darkness en 2002 sur PS2, titre qui s’éloignait un peu du côté tactical-RPG cher à la licence, et que reprend ce Arc the Lad R paru chez les Nippons en 2018.

S’il est apporté par la branche de Sony destinée à proposer les IP du groupe sur appareils mobiles au Japon (ForwardWorks), notez que Arc the Lad R comporte à son développement la majeure partie des auteurs des premiers épisodes PlayStation, et que le distributeur qui a choisi de faire voyager le jeu jusqu’à nos contrées, Boltrend Games, est également, entre autres, à l’origine de l’adaptation pour l’Ouest de Idola Phantasy Star Saga.

Ce volet de la célèbre série Phantasy Star, bien connue des joueurs SEGA notamment, est gratuit et se présente sous la forme d’un gacha (vous savez, ces jeux qui vous permettent de tirer des personnages au hasard comme dans une machine à sous). Il en sera de même pour notre jeu, dont la date de parution occidentale, sur Android et iOS, reste encore à découvrir… En attendant, voici le trailer qui n’en montre pas beaucoup, par ailleurs.