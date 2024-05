Alien: Rogue Incursion – Un peu de gameplay émerge de l’espace

Qui dit State of Play dit forcément tenter coûte que coûte de relancer le PlayStation VR 2, ou pas d’ailleurs, car deux petits jeux ont été mis à l’honneur via deux courtes petites bandes-annonces qui n’ont pas fait lever les foules. Alien: Rogue Incursion a donc eu le droit à ses quelques secondes de gloire et ce que l’on peut y voir rassure autant que cela interroge. Comprenez que le cahier des charges semble respecter, mais que la présentation ne nous paraissait pas forcément pertinente en l’état.

La faute principalement au montage trop charcuté du trailer, qui tentait surement par là de nous cacher la technique bancale du titre, ainsi qu’un framerate totalement souffreteux qui prouve bien que le jeu n’est tout simplement pas prêt à être totalement dévoilé. Alien: Rogue Incursion se déroulera donc sur la planète LV-354 et nous permettra de nous lancer dans un jeu du chat et de la souris face à un ou plusieurs Xénormorphes, sans oublier les effrayants Facehugger. On y retrouve le style futur usé des premiers longs métrages, une ambiance pesante, un Pulse Riflle, un détecteur de mouvement, ainsi qu’une vilaine créature s’inspirant du design vu dans Aliens.

Qu’en penser ? Que cela reste prometteur, malgré la technique douteuse, et qu’il y a matière là à nous faire bien peur, casque vissée sur notre caboche. Reste à voir dans quelle direction tout ceci va aller et de quel build du jeu est issu le trailer, car bien que tournant sous Unreal Engine 5, c’est pour le moment loin d’être à la hauteur des attentes. Forcément aussi, il y aura comparaison avec Alien Isolation qui bénéficie d’un mod VR officieux de très haute volée. Mais Survios, studio en charge du projet, a suffisamment de bouteille pour réussir à nous surprendre, alors gardons espoir pour ce Alien: Rogue Incursion qui sortira en fin d’année sur PlayStation VR 2, mais aussi sur Steam VR et Meta Quest 3.