Alfred Hitchcock : Vertigo – Dans les méandres de l’esprit

Alfred Hitchcock : Vertigo avait été dévoilé lors du festival Guerilla Collective il y a de ça deux mois, et nous n’avions qu’une courte vidéo à nous mettre sous la dent et quelques explications sur la mise en scène qui semble coller à celle du célèbre réalisateur. C’est une nouveau trailer, réalisé uniquement avec des séquences du jeu, qui pointe le bout de son nez. On y retrouve les trois protagonistes que nous pourrons apparemment interpréter :

Ed Miller, écrivain rescapé d’un accident de voiture qui est en proie à d’intenses vertiges et convaincu qu’il a perdu sa femme et sa fille dans cet accident.

Julia Lomas, la psychiatre auprès de laquelle Ed entame une thérapie.

Nick Reyes, le sheriff de Cerro Lake qui va mener l’enquête sur l’accident mystérieux de Ed.

“Il prétend être responsable de la mort de sa fille et de la mère de la gamine… Il n’existe aucun acte de naissance vous rattachant à une fille.”

Voilà de quoi nous intriguer ! Un petit tour dans les méandres de l’esprit sera nécessaire, et Pendulo, le studio madrilène derrière le titre, nous invite à nous préparer à vivre une expérience narrative centrée sur les thèmes de l’obsession, les souvenirs, la manipulation et la folie. Comme on l’avait souligné dans un précédent article, si Vertigo ne s’emploie qu’à “employer les trucs et astuces de Hitchcock”, il ne sera qu’un hommage parmi d’autres, sans valeur ajoutée.

On compte tout de même sur l’expérience du studio, qui ne date pas d’hier, et sur le thème du jeu censé nous plonger dans un univers de doute pour éviter le piège. Si tout cela est bien ficelé, Vertigo pourrait s’avérer être une petite pépite narrative qui redonnerait de l’impulsion au monde du jeu vidéo qui semble un peu fonctionner au ralenti ces derniers temps.

Alfred Hitchcock : Vertigo, l’adaptation librement inspirée du film éponyme, saura t-elle nous charmer ? N’hésitez pas à partager avec nous vos attentes concernant le titre. En ce qui nous concerne, on est relativement curieux et impatient de le découvrir. On se donne donc rendez-vous le 16 décembre 2021 pour sa sortie sur PC et en 2022 pour les versions PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, consoles Xbox One et Nintendo Switch.