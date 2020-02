A Street Cat’s Tale s’en vient bientôt miauler à la porte de Nintendo

Chatperlipopette, un chaton abandonné recueilli par la Switch !

A Street Cat’s Tale, c’est l’histoire d’un petit chaton qui va être laissé livré à lui-même par sa maman, partie chercher de quoi nourrir son rejeton, parce que bon, ça bouffe, ces machins-là, mine de rien. C’est le postulat de départ du jeu, qui émane d’un studio coréen baptisé feemodev (pour “feel emotion developer”), et qui, contrairement à son prédécesseur unique, Messenger Syndrome, a bénéficié d’une traduction lors de son arrivée sous nos latitudes. Dans sa version Steam, c’est une traduction en anglais, mais sur la version mobile on a droit à un effort français, même si bon, c’est loin d’être du Zola… Ceci dit, on reconnaîtra le mérite de la chose.

Le jeu est proposé en vue 3D isométrique. Il vous permet d’arpenter les rues de la ville, de trouver des ressources pour assurer votre survie, mais aussi et surtout, de rencontrer un grand nombre de personnages animaux ou humains avec qui interagir, certains amicaux, d’autres nettement moins. De vos choix lors de ces rencontres dépendra la fin du jeu, donc évidemment, plusieurs schémas ont été envisagés par le concepteur afin de fournir plusieurs expériences et ainsi, une rejouabilité bienvenue.

A Street Cat’s Tale est d’ores et déjà présent depuis 2019 sur Steam, ainsi que sur appareils Android et iOS comme nous le disions plus haut. Sur la plateforme de Valve, il est actuellement octroyé une remise de 10%, ce qui vous permettra de vous y adonner pour pas plus de 2.15€. Sur iOS, il vous sera demandé 2.29€, et 2.39€ sur Android (mais vous pouvez toujours vous lancer dans l’aventure gratuitement en ne déboursant rien, mais en acceptant la présence de pubs envahissantes).

Le jeu sera disponible sur Switch le 12 mars prochain ; par contre, attendez-vous à devoir dépenser environ 7€ pour l’acquérir, ce qui est un peu plus que le tarif proposé actuellement sur PC et mobiles.