A Quiet Place: The Road Ahead – Une option qui brise le quatrième mur

Auquel cas, vous ne le sauriez pas, un jeu vidéo d’adaptation de la licence cinématographique Sans un Bruit (A Quiet Place) va voir le jour sur consoles et PC le 17 octobre prochain. Développé par Stormind Game (Remothered: broken Porcelain) et édité par Saber Interactive, A Quiet Place: The Road Ahead est un survival-horror à la première personne dans lequel on incarne Alex, une étudiante qui tente de survivre dans un monde ravagé par des créatures venues d’ailleurs et très sensible au son.

Petite particularité, notre héroïne est asthmatique et devra parfois user de sa Ventoline pour reprendre son souffle, ce qui ne manquera pas d’alerter les horreurs qui se tapissent dans l’ombre.

Honnêtement, nous n’avons aucune idée de ce qu’une telle adaptation pourrait donner. Les trois films sont certes bons, voir très bon pour le premier, mais il est toujours compliqué d’adapter un long-métrage en jeu vidéo, et vice-versa d’ailleurs. Néanmoins, Le principe même de ne devoir faire aucun bruit pour survivre dans A Quiet Place: The Road Ahead est intéressant, et pourrait amener de grands moments de tension. Aussi, car il nous faudra nous débrouiller avec ce que l’on a sous la main pour nous sortir des griffes des terribles monstres.

D’ailleurs, Saber a annoncé une feature qui pourrait bien renforcer la tension en jeu, puisqu’elle brise carrément le quatrième mur, et pourrait faire pâlir de peur bien des joueurs.

En effet, il sera possible d’utiliser son microphone et d’activer l’option « Microphone Noise Detection ». Une fois ceci fait, chaque son que détectera notre appareil sera audible par les créatures du jeu, autant dire que cela promet quelques sueurs froides supplémentaires et risque bien d’amener à des morts non voulues par la même occasion. Reste à voir jusqu’à quel point cela sera efficace, et si même notre respiration ou encore notre voisin qui passe la perceuse un dimanche matin à dix heures, seront synonymes de vie ou de mort pour nous.