Quel VPN choisir pour sécuriser sa connexion ?

Trois lettres dont on nous rebat les oreilles en permanence depuis quelques années. Il suffit d’ouvrir une vidéo Youtube pour entendre : « Cette vidéo est sponsorisée par X VPN ». Le marketing agressif de ces entreprises fonctionne au point qu’aujourd’hui, nous connaissons tous l’abréviation qui signifie « Virtual Private Network » ou réseau virtuel privé dans la langue de Jean d’Ormesson.

Aujourd’hui, nous vous proposons de discuter de ce qu’est réellement un VPN et si les logiciels qu’on essaie de nous vendre servent à quelque chose à part aller sur le Netflix US. Vous saurez si ces derniers vous protège efficacement lorsque vous surfez sur le web à la rechercher de Transversales Roulette Stratégie ou de divers articles. Nous vous proposerons une sélection qui nous plaisent. Et non, cet article n’est pas sponsorisé par NordVPN.

À quoi sert un VPN ?

C’est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur ou votre appareil mobile et qui sert à chiffrer votre connexion. Cela signifie que les données entrantes et sortantes sont cryptées par le logiciel. Pour établir ce tunnel sécurisé, le VPN vous connecte à un serveur qui peut être situé n’importe où dans le monde, ce qui a pour effet de changer votre adresse IP, vous rendant plus difficile à traquer.

Le VPN est donc un intermédiaire entre vous et internet, il est à noter que cela est aussi valable pour le fournisseur internet.

Quel Virtual Private Network choisir ?

Sur le marché actuel, il existe de nombreux VPN et certains sont mêmes gratuits. Toutefois, nous ne recommandons pas forcément l’utilisation de ces logiciels gratuits, car ils offrent moins de fonctionnalités et peuvent décevoir au niveau des performances.

Cyber Ghost

Cyber Ghost est un VPN qui propose des normes de cryptages pointues pour protéger vos données comme le AES 256-bits. Il est également réputé pour sa vitesse pour ne pas sentir la différence lorsque vous l’utilisez.

Nord VPN

Nord VPN est l’un des réseaux les plus performants et fait partie de ceux qui ne ralentissent quasiment pas votre connexion. Ils offrent plus de 5 000 serveurs répartis dans 59 pays. Ce qui rend leur réseau attrayant est la présence de services supplémentaires permettant de sécuriser les mots de passes et votre DNS.

Express VPN

Express VPN a des serveurs dans 94 pays, ce qui le rend utilisables dans de nombreux cas de figures. Ce VPN propose des applications sur un nombre inégalé de supports. Vous pouvez l’installer sous Mac, Windows, Linux, sur votre mobile et même sur votre console ou votre routeur.