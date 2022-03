Valkyrie Elysium – Ad Nauseam

“To my side, my noble Einherjars !“. Plus de vingt ans après sa sortie, les phrases et moments cultes de Valkyrie Profile résonnent encore en nous. Il est de ces jeux qui vous marquent, laissant des traces indélébiles que les années polissent plus qu’elles ne dégradent. Alors, quand on nous annonce un nouvel opus, Valkyrie Elysium, on ne peut s’empêcher de se dire « enfin ». Jusqu’à ce qu’on voit les premières images.

JRPG de l’âge d’or (l’opus original est sorti en 1999), Valkyrie Profile nous conte l’histoire de Lenneth, une valkyrie dont l’aventure est inspirée de la mythologie nordique et du Ragnarok, bien avant God of War ou Assassin’s Creed. Le jeu se démarquait par une écriture soignée, des personnages charismatiques, un gameplay au tour par tour particulièrement dynamique, un doublage de qualité, et une bande son incroyable signée Motoi Sakuraba.

Développé par Tri-Ace, studio à qui l’on doit également la série des Star Ocean ou encore Resonance of Fate, le jeu garde jusqu’à aujourd’hui un certain renom auprès des amateurs de JRPG. Il n’en est pas moins compliqué d’y jouer correctement aujourd’hui : le portage Android du jeu de 2018 pose des problèmes (de maniabilité notamment) et, contrairement à la plupart des licences éditées par Square-Enix, le jeu n’est pas disponible sur les différents stores. Pour en profiter « pleinement », il faudra ainsi vous contenter de la version originale, ou de son portage PSP. Pas évident, donc.

L’annonce d’un nouvel opus, « cerise » du dernier State of Play, aura été une surprise, mais vraiment pas à notre goût. Et d’après les premiers commentaires du trailer sur Youtube, nous ne sommes apparemment pas les seuls. Le monde paraît vide, les graphismes datés, la direction artistique pas folichonne, à la hauteur de ce dernier State of Play, donc.

Quelques éléments des maigres informations officielles nous interpellent : la plus importante est que ce n’est plus Tri-Ace qui développera le jeu, ce qui se comprend étant donné que c’est un studio qui fait du RPG et pas de l’Action-Aventure, mais Soleil (Project Edo, Vengeance is mine, Naruto to Boruto : Shinobi Striker). Un choix cohérent avec les dernières décisions de Square-Enix, aventurant ses licences dans des registres différents ces dernières années : le jeu de musique avec Kingdom Hears Melody of Memory, le jeu de course avec Chocobo GP,… Mais pas sûr que cette décision ravisse les fans de longue date. Au rayon des bonnes nouvelles toutefois, Motoï Sakuraba a répondu présent, ce qui nous rassure : au moins, la musique devrait être de qualité.

Après Valkyrie Anatomia : The Origin, un dernier épisode gacha sur mobile n’ayant pas réussi à s’imposer (les serveurs seront restés ouverts un an à l’international), cette annonce nous rappelle que Square-Enix n’a pas oublié la licence, et nous laisse espérer que les précédents opus puissent être portés sur des supports actuels et remis au goût du jour. Valkryie Elysium devrait sortir cette année, et nous espérons très fort que nos doutes soient mal fondés. Qui sait, il saura peut être nous surprendre de la même façon que Final Fantasy Strangers of Paradise.