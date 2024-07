Uma Musume: Pretty Derby – En route vers une version internationale

Les antennes occidentales de Cygames (Shadowverse, Princess Connect) vont ajouter une nouvelle corde à leur arc : Uma Musume: Pretty Derby, sorti au Japon il y a trois ans sur Android et iOS reçoit une localisation en Occident. Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie prévue, il sera possible d’essayer le titre lors de l’Anime Expo à Los Angeles.

Uma Musume: Pretty Derby est de ces jeux, comme la série des Fate, qui transforme quelque chose qui n’a rien à voir en adorables jeunes filles. Dans le cas d’Uma Musume, ce sont les chevaux de course. Le joueur est un nouvel entraineur dans une académie chargée d’entrainer de jeunes coureuses, chacune inspirée d’un cheval de course connu. Ces jeunes filles ressemblent à n’importe quelle protagoniste de jeu d’idol, à la différence près qu’elles sont affublées d’oreilles et de queues de cheval : tout est fait pour donner au joueur l’envie de s’associer avec celle qui lui plait le plus.

Une sortie qui peut laisser perplexe : si l’édition japonaise du titre se hisse facilement et régulièrement dans le top 10 des jeux les plus rentables sur mobile, il est difficile de savoir s’il réussira à se trouver un public au-delà de l’archipel. Le premier problème, c’est bien l’âge du jeu : Uma Musume est sorti il y a trois ans. En tant que jeu à gacha, cela signifie que de nombreux événements, sorties de personnages et mises à jour ont eu lieu depuis.

La plupart des jeux à gacha sortent leur versions locales et globales avec, tout au plus, six mois de décalage. Ces sorties doivent déjà prendre en compte les bannières de personnage ainsi que les implémentations de mise à jour liées au confort de jeu dans leur localisation. Un décalage de trois ans, c’est d’autant plus d’éléments à prendre en compte. Le jeu a eu le temps de prendre un tout autre visage que celui qu’il avait lors de sa sortie, dans le cas où rien n’est fait pour implémenter dès la sortie ne serait-ce que les mises à jour de confort, Uma Musume: Pretty Derby aura un air daté dès sa sortie.

Ce n’est pas le seul problème auquel sera confronté Cygames. Ce n’est pas certain qu’en tant que licence, Uma Musume réussisse à parler à un public occidental aussi facilement que la flopée de jeux d’idols qui ont été localisés ces dernières années. Si le jeu parlera forcément aux fans déjà conquis, il n’est pas certain que le gimmick des courses de chevaux parle de la même manière à un public international.

Il s’agit d’une erreur déjà faite par le studio l’année dernière, alors qu’il était question de l’ouverture de serveurs chinois pour le jeu. Bien qu’Uma Musume: Pretty Derby avait réussi à passer la barre des censeurs, le jeu avait été retiré des différents stores deux semaines plus tard. La raison ? Le sujet, des courses de chevaux, était vu comme une incitation aux jeux d’argent, plutôt qu’un sport à part entière.

Il est donc important pour Cygames d’adapter son jeu de manière efficace à un nouveau public. À l’international, la première difficulté sera de se démarquer des nombreux jeux à gacha ayant un style anime, puisque le gimmick des chevaux sera complètement transparent. La série d’animation à l’origine de la licence, pourtant plus facilement accessible, n’avait pas atteint un réel succès à la manière d’autres licences comme LoveLive!, qui se sont plus facilement exportées.

Un enjeu de taille donc, alors que le studio a toujours eu du mal à faire sortir ses productions de l’archipel. Afin d’avoir les premières réponses à nos questions, il faudra attendre les retours des joueurs présents à l’Anime Expo, du 4 au 8 juillets, qui essaieront la première mouture de cette localisation.