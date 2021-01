Où trouver la fameuse tenue de Johnny Silverhand ?

Johnny Silverhand, personnage au cœur de notre aventure en terre cyber et incarné par Keanu Reeves, transpire la classe, le rock et les drogues absolument pas licites. Une dégaine de mec à problèmes que l’on ne peut s’empêcher d’admirer, et que l’on peut imiter pour peu que l’on retrouve l’ensemble de ses sapes de rockstar disséminées aux 4 coins de Night City.

Les chaussures de Johnny (réputation niveau 35 minimum)

Sans doute la partie de la panoplie la plus rapide à récupérer. Il vous suffira simplement de faire la quête Héritage Familial, que vous trouverez dans le quartier de Westbrook. La mission consiste en un simple vol de véhicule, ce dernier étant dans un garage. Et si vous fouillez un peu l’armoire située dans le bureau du fond, vous trouverez les fameuses pompes de notre rockeur.

Le débardeur de Johnny

Il est débloqué automatiquement au cours de l’histoire principale, après la mission “Search and Destroy”.

La veste et les lunettes d’aviateur de Johnny

Après la mission “Search and Destroy” vous aurez accès à une mission secondaire baptisée “Chippin’ in” qui vous permettra de récupérer une bonne partie des éléments de la tenue de Johnny Silverhand. Pratique, surtout pour la veste et les lunettes qui s’obtiendront automatiquement au cours de différentes cinématiques inhérentes à la mission.

Après avoir récupérer ces 4 pièces, vous débloquerez automatiquement le succès “You’re breahtaking !”, néanmoins, il reste deux items n’appartenant pas directement à la tenue de Johnny Silverhand que l’on peut récupérer, toujours durant la fameuse mission “Chippin’ in”.

L’arme de poing de Johnny

Vous en rêviez durant vos petites escapades dans la mémoire de Johnny. Le fameux pétoire de notre super-camé est récupérable auprès de Malorian à la fin de la mission citée plus haut (Chippin’ in). D’ailleurs on ne peut que vivement vous recommander de NE PAS TUER Malorian si vous souhaitez obtenir l’élément suivant.

La Porsche 911 de Johnny

Enfin ! Le dernier élément qui vous permettra de ressembler à une enflure égocentrique amateur de tequila est à portée de main… Enfin, si vous n’avez pas tué le fameux Malorian. Au contraire, rangez plutôt votre arme, et prenez donc la carte d’accès qui vous permettra de récupérer la fameuse caisse de ce bon vieux Johnny.

Voilà, nous y sommes, enfin plutôt, vous y êtes, vous venez de récupérer l’intégralité de la tenue de Johnny Silverhand. A vous la vie de rockstar sur Night City… Essayez juste de ne pas finir comme lui.