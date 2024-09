Tribe Nine – Une première démo limitée prévue au Steam Next Fest

Tribe Nine, le prochain jeu d’Akatsuki Games produit en collaboration avec les développeurs de Danganronpa, fait parti des jeux qui seront présentés lors du Steam Next Fest. Pour l’occasion, une démo pouvant être étirée jusqu’à vingt heures de jeu sera disponible pour une durée limitée.

La démo sera disponible à partir du 14 octobre sur Steam, et ne demandera aucune inscription ou code pour y accéder. Le studio la voit comme une bêta ouverte, qui fait suite à une bêta fermée menée en Aout 2024. Le titre, qui mêle 2D et 3D, place ses personnages dans un Néo-Tokyo dystopique, dans lequel prend place des « jeux de la mort ». Les protagonistes devront prendre part à ces jeux pour pouvoir retrouver la liberté.

Tiré d’une licence multimédia, Tribe Nine sera lié à une série sortie en 2022, et est décrit comme un A-RPG « Extreme Death Game ». Il reprendra beaucoup de codes narratifs de la licence Danganronpa, en y ajoutant du gameplay action-RPG, potentiellement un moyen d’y intégrer le sempiternel système de gacha, qui semble être le modèle qui s’impose sur tous les jeux tirés de licences multi-média.

Pour autant, le jeu semble s’écarter des sentiers battus dans le genre : si, d’après les beta-testeurs, une partie free-to-play était amplement suffisante pour passer le contenu de la bêta fermée, le titre se caractérise par sa difficulté, à contre-courant de la majorité des jeux à gacha.

Toute la promotion du titre se fait sur sa difficulté. Le studio parle de jeu « extrême », de jeu « mortel », alors même que le genre du gacha fonctionne sur un équilibre fragile entre simplicité et frustration. Pour pousser le joueur à dépenser ses deniers dans le jeu, l’objectif est de rendre le jeu de plus en plus difficile. Difficile, non pas parce que le titre est exigeant et demande de maitriser ses mécaniques, mais parce qu’il faut absolument acquérir le dernier personnage sorti, plus puissant que celui possédé par le joueur.

Or, les résultats de la bêta fermée semblent aller à contre-courant des poncifs du genre : de manière générale, même en ayant accès à l’intégralité des personnages, le titre est exigeant, avec seul un petit nombre de joueurs capable de passer le premier boss, malgré une grande majorité des joueurs donnant un bon score au titre.

Cette démo, vu comme une bêta ouverte, permettra de voir la manière dont les retours de la première bêta ont été pris en compte par le studio. Dans le rapport, les critiques prises en compte concernaient en majorité la monotonie et le manque d’explication.