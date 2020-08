The Suicide of Rachel Foster – L’expérience narrative arrive sur consoles

Bienvenue en 1993…

… date à laquelle se déroule The Suicide of Rachel Foster, un nouveau jeu d’exploration narrative vous plongeant dans une sombre histoire familiale. Ce, depuis le point de vue de Nicole, fille unique d’un couple baigné de vieux secrets, dont notre protagoniste devra percer les mystères plus de dix ans après un drame inconnu.

Malgré ses airs de drame aux premiers abords, c’est toute une dimension horrifique que nous dévoile le titre au fur et à mesure de son avancée, nous affligeant déjà d’une ambiance lourde de par ses sombres thèmes abordés, appuyée par tous les codes d’un thriller psychologique flirtant avec un fantastique malsain. Pour finalement nous offrir une expérience à la fois glaçante et mémorable.

On retrouve dans un trailer d’annonce pour la date de sortie des versions consoles quelques extraits fragmentés du jeu, teasant des moments plus avancés du scénario. Qui, sans nous surprendre sur les mécanique de gameplay présentées, saura charmer d’office les amateurs de Life is Strange et de ces jeux à ambiance mélancolique, dont la bande-son et colorimétrie présentées nous rappellent irrémédiablement ces titres narratifs ayant marqué toute l’industrie vidéoludique.

Avec cependant, comme point d’accroche originale pour se démarquer des autres, le fait de se dérouler à une époque pas si lointaine où la technologie n’était pas autant avancée. Le titre nous gratifie, comme unique moyen de communication, de pas moins que l’un des premiers modèles de téléphones portatifs. Unique échappatoire à ce cauchemar sans vie, dont l’unique présence est celle d’un narrateur guidant chacune de nos avancées.

Chapeauté par le studio allemand Daedalic (derrière des jeux assez renommés tels que Deponia, ou la saga Silence), pour une sortie de base le 19 février 2020 sur PC, c’est aujourd’hui une version tout droit adressée aux consoles de The Suicide of Rachel Foster qui sort dès le 26 août prochain sur PlaySation 4 et Xbox One. L’occasion de découvrir, pour ceux ayant loupé le titre, cette magnifique histoire aussi complexe que touchante.