Guide The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – Où trouver les cubes de la déesse dans la forêt de Firone ?

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD vient tout juste de faire son arrivée sur la Nintendo Switch et avec lui une toute nouvelle génération de joueurs a pu s’essayer à cet opus magistral. Alors que votre aventure débute, il ne fait aucun doute que vous soyez vite tombé sur de mystérieux cubes. Si le jeu vous explique rapidement leur fonctionnement, leurs emplacements quant à eux demeurent inconnus. C’est pourquoi New Games + se propose de vous décrire en détail l’emplacement de chaque cube ainsi que des coffres leur étant reliés.

Divisé en trois parties, ce premier article de notre guide va vous permettre de connaitre en totalité l’emplacement des cubes présents dans la forêt de Firone, avec par la même occasion l’emplacement de leurs coffres ainsi que l’équipement nécessaire à leur obtention.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – Les cubes de la déesse dans la Forêt de Firone

Premier Cube : Rien de plus simple pour celui-ci puisqu’il est littéralement obligatoire. Vous le trouverez normalement à proximité du Goron rencontré au début de votre aventure. Pour rappel, afin d’activer les cubes il vous suffit de concentrer un rayon d’énergie et de l’envoyer sur le cube afin de le faire disparaitre. Concernant le coffre qui lui est lié, il se trouve juste au niveau de la Citrouille Perchée, un ilot au sud-est de Celestbourg. Une fois sur l’ilot, il vous suffit de regarder sur le côté droit de la citrouille pour trouver ledit coffre.

Deuxième Cube : Tout de suite après le premier cube, dirigez-vous vers le temple de la contemplation qui devrait se situer face à vous. Une fois devant la statue d’oiseau, retournez-vous pour voir un joli cube caché par la colline lors de votre premier passage. Pour le coffre, il se trouve sur la première ile à l’ouest de la Citrouille Perchée lorsque vous regardez sur votre carte.

Troisième Cube : Celui-ci ne devrait pas être trop dur à trouver non plus, une fois le premier boss vaincu et la seconde stèle récupérée, plongez dans l’eau et dirigez-vous derrière l’autel de la déesse. Le cube se situe juste derrière sur un emplacement ou Link à heureusement pied. Pour le coffre rien de bien compliqué non plus, il se trouve sur l’auvent à l’entrée de la Citrouille Perchée. Pour le récupérer il suffit de sauter dessus lorsque vous êtes sur votre celestrier.

Si les trois premiers cubes pouvaient être récupérés dès les débuts de l’aventure, ce ne serait pas le cas des six prochains. N’hésitez donc pas à revenir ici après avoir récupéré l’écaille du Dragon d’eau.

Quatrième Cube : Une fois sur le grand arbre central de la forêt, dirigez-vous vers la statue d’oiseau se situant après que vous soyez sorti du tronc. Il vous suffit alors de vous jeter dans le vide en utilisant votre parachâle pour tomber sur la première plateforme. Le cube se trouve juste en-dessous sur une racine légèrement surélevée. Le coffre est celui visible juste en face du ponton en bois à proximité de l’école de chevaliers sur Celestbourg.

Cinquième Cube : Continuez votre ascension du grand arbre et une fois de retour à la statue d’oiseau, continuez votre route sur quelques mètres. En regardant dans le vide se situant à votre droite vous devriez remarquer un autre cube présent en contrebas. Pour le récupérer, jetez-vous dans le vide et utiliser votre parachâle au bon moment. Le coffre se trouve à l’intérieur d’un volcan éteint à proximité du faisceau jaune, il vous suffit de sauter au bon moment pour rentrer dedans.

Sixième Cube : Remontez pour la dernière fois au sommet du grand arbre et continuez votre chemin jusqu’à remarquer une légère excroissance sur votre droite à proximité d’un groupe de chauve-souris. En regardant en contrebas vous devriez voir le cube sur une plateforme. Il faudra faire preuve de précision pour l’atteindre en sautant la plateforme située juste avant puis emprunter la corde pour atteindre le cube. Le coffre se trouve sur une ile avec des ruines juste à l’Est de l’île au chant. Il suffira juste d’utiliser les lierres présents pour récupérer le coffre.

Pour les trois prochains cubes, il vous faudra impérativement le grappin pour pouvoir les atteindre eux ou leurs coffres. Il vous faudra donc continuer votre aventure avant de poursuivre ce guide.

Septième Cube : Après avoir atteint la statue d’oiseau du lac Faroria, dirigez-vous vers la droite en empruntant le passage terrestre. Juste après le pont vous devriez voir ce septième cube. Pour le coffre, il se situe à Celestbourg sur l’île où débute la cascade du village. Pour pouvoir l’atteindre il faudra utiliser votre grappin pour arriver jusqu’au sommet, puis en vous dirigeant vers le nord vous devriez voir un petit ilot sur lequel sauter avec, dessus, le coffre.

Huitième cube : De retour au temple de la contemplation vous devriez trouver du lierre en hauteur sur la façade droite du temple. Il vous faudra utiliser votre grappin pour pouvoir vous y agrippez, dirigez-vous ensuite sur votre gauche et utilisez de nouveau le grappin pour vous accrocher au lierre présent au-dessus de vous, le cube est désormais à votre portée. Pour le coffre, rendez-vous à l’île Terry, montez dans sa boutique et empruntez la petite plateforme sur la droite, il ne vous reste plus qu’à sauter pour atteindre le coffre.

Neuvième Cube : Ultime cube de cette zone, le neuvième cube se trouve au-dessus de vous après avoir trouvé la statue d’oiseau de la cascade Faroria. Retournez-vous et regardez en l’air pour apercevoir du lierre pendu à une plateforme. Utilisez votre grappin pour l’atteindre et par la même occasion trouver le cube. Pour le dernier coffre, dirigez-vous vers l’ile roulette (qui comme son nom l’indique à la forme d’une roulette) mais ne vous y posez pas. Le coffre se trouve sur une ile minuscule juste en-dessous de l’île roulette.

Voilà qui conclut notre première partie du guide sur les cubes de la déesse dans The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, les deux prochains guides devraient arriver très prochainement afin de vous aider dans votre aventure.