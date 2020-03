Test The Yakuza Remastered Collection – Retour dans le passé de la mafia japonaise

Depuis bientôt quinze ans, la série Yakuza parcourt nos consoles pour notre plus grand plaisir, apportant avec elle son esprit purement nippon. Lancée initialement sur PlayStation 2 en 2005, la licence a traversé le temps et les machines, témoignant à chacun de ses jeux des progrès technologiques. Toujours très appréciée des joueurs, bon nombres d’entre eux ont pris le train en marche, délaissant de ce fait les premiers opus. Soucieux de faire découvrir son histoire au plus grand nombre et profitant d’une popularité récemment acquise, Ryu ga Gotaku Studio s’est lancé dans une grande politique de remasterisation de sa licence sur les consoles actuelles. C’est dans cette idée qu’a vu le jour The Yakuza Remastered Collection, qui regroupe le troisième, quatrième et cinquième opus de la série, et que nous vous proposons de découvrir dans notre test.

(Notre test de The Yakuza Remastered Collection sur PlayStation 4 a été réalisé à partir d’une version fournie par l’éditeur)

Une version qui a le souci du détail

Avant de débuter, il est important de préciser que nous ne nous attarderons pas sur le scénario. Les trois jeux présents dans cette compilation datant d’il y a plusieurs années, nous ne voyons donc pas l’intérêt de répéter ce qui avait été dit à l’époque. Toutefois, plusieurs changements sont à noter concernant ce qui englobe le scénario, en particulier les sous-titres.

Bien que corrects à leurs sorties, ces derniers ont bénéficié d’une retouche appréciable qui permet aux jeux d’être plus proches de la version japonaise, un détail qui peut sembler minime mais qui permet pourtant de voir certaines scènes sous un œil nouveau. Dans un souci d’être au plus proche des intentions des développeurs, des dialogues ont donc été entièrement réécrits. Les joueurs vont même pouvoir profiter de traductions pour les chansons disponibles au karaoké, une première dans ces jeux qui jusqu’alors se contentaient simplement de sous-titres en japonais.

Toutefois, un goût amer reste malgré tout présent lorsqu’on parcourt la compilation. Bien que les développeurs aient pris soin d’améliorer la traduction, ils ne semblent pas avoir jugé pertinent de proposer des sous-titres français. Un constat d’autant plus amer quand on se rappelle que Judgment y avait eu droit. Il n’y a donc aucune excuse pouvant justifier ce choix, sachant que les développeurs ne partaient pas de zéro puisque les dialogues étaient déjà présents.

Heureusement, si cette absence de traduction française est gênante, il ne s’agit que de l’un des très rares reproches que nous pouvons faire à ce remake. Surtout que, toujours dans un souci d’être fidèle à la version originale, The Yakuza Remastered Collection a revu le contenu de ses jeux, en particulier de Yakuza 3, pour la version occidentale. En effet, à la sortie du troisième opus en occident, plusieurs activités et quêtes annexes ont été amputées au jeu car jugées trop éloignées de notre culture.

Les joueurs n’avaient alors pas pu profiter de plusieurs activités telles que le mah-jong ou le shogi, une absence regrettable qui est dorénavant corrigée, puisque les joueurs pourront profiter d’un massage entre deux missions sans qu’aucune censure ne soit présente cette fois-ci. Concernant les quêtes annexes, sachez qu’à la manière des derniers opus, un marqueur est dorénavant disponible sur la mini-map. Un ajout qui fait ici plus office de correctif, tant les quêtes annexes étaient complexes à trouver sans, mais qui fait tout de même plaisir.

Vous reprendrez bien un peu de Yakuza ?

L’un des principaux arguments de cette compilation reste l’immense quantité de contenus qu’il propose. Les habitués de la licence pourront confirmer que les jeux Ryu ga Gotaku Studio sont du genre chronophages si l’on s’attarde un peu sur les activités annexes, alors imaginez trois jeux ! Chacun des trois jeux pouvant facilement vous tenir occupé 50 heures minimum, il n’y a pas vraiment besoin d’être fort en maths pour comprendre qu’on en a pour son argent. Notons qu’il ne vous faudra qu’entre 15 et 30 heures pour finir chaque jeu si vous vous contentez uniquement de suivre la trame principale, ce qui serait bien dommage, soit dit en passant. Que les joueurs pressés ne se découragent pas, ils peuvent parcourir The Yakuza Remastered Collection sans pour autant y rester un mois entier.

Que les pointilleux des graphismes se rassurent aussi, le remaster des trois jeux a permis aux développeurs d’offrir un bon lifting bien mérité aux jeux. Pour rappel, Yakuza 3 est sorti en 2009 au Japon, il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’une version HD soit proposée pour venir corriger les graphismes quelque peu dépassés. Et il faut reconnaître qu’on a en face de nous un travail de qualité. Bien que le rendu ne soit pas parfait, les développeurs ont su remettre les trois jeux au goût du jour sans pour autant toucher à leurs âmes. Les jeunes joueurs ne seront donc pas rebutés par des graphismes datant d’un autre temps. Notons toutefois que certaines textures et modèles font encore dépassés même après le passage à la HD.

Un constat qui nous est malheureusement impossible de donner en ce qui concerne le gameplay. Bien que correct, le gameplay de Yakuza 3 et 4 souffre du poids de l’âge, et ce qui était la norme en 2010 semble aujourd’hui terriblement dépassé. Précisons que nous parlons ici de maniabilité et non pas du système de jeu qui, sans être novateur, reste correct bien qu’on ait souvent l’impression qu’il manque quelque chose. Le contrôle des personnages semble raide, que ce soit lors des déplacements ou durant les combats. Yakuza 5 semble par chance y avoir échappé, sûrement grâce à sa sortie plus tardive.

Au final, la compilation de jeux de Ryu ga Gotaku Studio propose une expérience des plus intéressantes. Bien que cette dernière ne soit exempte de défauts, en particulier au niveau de la rigidité, elle reste une excellente occasion de découvrir d’anciens opus de la licence. The Yakuza Remastered Collection ne se glissera donc pas au rang de chef-d’œuvre, mais il arrivera sans mal à vous faire passer un bon moment.