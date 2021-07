Test Final Fantasy VII Remake Intergrade – Un DLC un peu chiche, mais qui saura séduire les fans !

Final Fantasy VII Remake est sorti depuis un peu plus d’un an maintenant, et après une longue attente, nous pouvons dire avec le recul que la patience des joueurs aura été récompensée comme il se doit grâce à ce somptueux remake, dont on attendait presque pas tant. Seul ombre au tableau, il ne s’agissait là que de la partie 1, et il se pourrait bien que l’attente soit de nouveau très longue avant que l’on puisse avoir ne serait-ce que des images in game de la suite. Heureusement la PS5 est arrivée, l’occasion pour Square Enix de proposer Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Cette version exclusive à la nouvelle machine de Sony embarque naturellement une mise à niveau technique du jeu de base, mais aussi un DLC exclusif à la PS5 (vendu séparément également) proposant une expérience centrée sur le personnage de Yuffie, et nous allons donc voir si les défauts techniques du jeu d’origine ont été corrigés, mais aussi et surtout voir si le DLC intitulé Intermission vaut son pesant de Gils ou non.

(Test de Final Fantasy VII Remake Intergrade réalisé sur PlayStation 5 à partir d’une version fournie par l’éditeur)

Final Fantasy VII Remake Intergrade affiche enfin une plastique impeccable

Lors de sa sortie en 2020, le jeu de Square Enix avait énormément de qualités, mais on voyait très clairement qu’il faisait cracher ses poumons à une PS4 sur les rotules. Pour garder une forme d’équilibre visuel, des sacrifices avaient du être faits, et on se retrouvait avec des textures basse définition pas toujours très reluisantes, d’autres qui ne s’affichaient tout simplement pas, des arrière-plans sous forme de .jpeg ultra compressés qui faisaient tache, etc. Final Fantasy VII Remake Intergrade était donc très attendu sur ce point, devant corriger tous les défauts techniques du jeu d’origine, ou tout du moins amoindrir les choses qui sautaient le plus aux yeux.

Techniquement cette nouvelle version tient toutes ses promesses et nous apporte un rendu qui est juste incroyable à bien des égards, ce qui n’a pas manqué de nous remettre une petite claque visuelle. L’augmentation graphique et la correction des bugs d’affichage permettent finalement de ne plus être heurté en court de route, ce qui renforce l’immersion et la rend bien plus intense qu’à l’origine. Mais plus encore, c’est l’apport du 60fps qui nous a clairement changé la vie. Vous aurez le choix entre un mode graphique 4K et un mode performance 60fps adoptant une résolution de 1440p, mais comme bien souvent, la différence de netteté de l’image étant vraiment mineure, nous choisirions le 60fps à tous les coups sans aucune hésitation.

La fluidité qu’apporte le 60fps rend l’expérience beaucoup plus agréable, surtout sur nos écrans qui tendent à devenir de plus en plus grands, et là où nous l’avons le plus ressenti c’est durant les combats. Plusieurs fois nous sommes passé d’un mode à l’autre pour constater de la différence et il n’y a même pas match. Même si le 30fps est ultra stable, la lisibilité et la densité qu’apporte le 60fps aux phases de combat est juste incomparable.

Cependant, pour terminer sur l’aspect technique, Square Enix n’a pas fait des miracles non plus, et il reste encore des petites imperfections ci et là, et cela était inévitable pour un jeu qui n’avait pas été développé à la base sur PS5. Mais dans l’ensemble c’est un joli gap que vous aurez en passant à cette version, d’autant plus que la mise à niveau est gratuite, donc autant se faire plaisir !

Yuffie méritait-elle mieux ?

Nous arrivons donc maintenant au DLC exclusif de la version PS5, celui pour lequel vous devrez vous délester de 19,99 euros si vous souhaitez vous y adonner, et si nous avons apprécié l’expérience, nous restons tout de même mitigé sur ce point. En tant que fan de la licence en général et fan du remake surtout, nous avons forcément adoré revenir dans la ville de Midgar pour y suivre les aventures de Yuffie. Pour autant nous allons voir que tout n’est pas aussi idyllique qu’espéré, notamment en ce qui concerne le contenu.

Mais commençons déjà par le positif de ce DLC. Intitulé Intermission, il vous proposera de revenir plus ou moins au milieu de l’histoire de Final Fantasy VII Remake Intergrade, mais pour y vivre une histoire parallèle, non pas avec le groupe Avalanche, mais avec Yuffie entourée de nouveaux personnages. C’est une occasion en or de découvrir un peu plus cette petite ninja venue du Wutai, à la manière dont ils avaient déjà approfondi le background d’autres personnages comme Jessie par exemple.

On prend donc beaucoup de plaisir à suivre son aventure, et surtout à découvrir son gameplay caractérisé par diverses techniques ninja. Nous avons ici beaucoup apprécié la synergie entre toutes les actions de la palette mise à notre disposition, ce qui donne au final un résultat aussi dynamique que le tempérament extravagant du personnage. Comme on aurait pu l’imaginer, on enchaine très vite les attaques, on esquive aisément celles des ennemis, et le shuriken de Yuffie joue un rôle essentiel dans les différentes phases d’attaque et d’approche.

Quand vous ne serez pas en train de combattre vous aurez peut-être envie de vous détendre autour d’une partie de Fort Condor, et ça tombe bien, puisque vous aurez tout un tas de joueurs à affronter dans les taudis. Les règles sont assez basiques, il s’agit d’un tower defense à la manière de Clash Royale. Vous définissez les unités que vous allez avoir à votre disposition durant la partie et vous composez avec ce que vous avez en main pour vaincre votre adversaire. L’idée est vraiment super chouette, on se prend vite au jeu, mais le hic, c’est qu’il y a vraiment trop peu d’adversaires à affronter, et la difficulté du Champion n’est clairement pas assez relevée pour nous apporter un vrai challenge à surmonter. Cependant, aussi addictif que n’importe quel tower defense du genre, il mériterait clairement d’avoir son jeu à part entière.

Cependant, aussi addictif qu’il soit, il ne nous fera pas oublier le manque de contenu de ce DLC. L’histoire aura beau vous apprendre des choses intéressantes, et vous réserver des petites surprises, il reste que vous aurez bouclé le tout en 2 à 3 heures sans forcer, le tout en repassant 70% du temps dans des décors que vous aurez déjà vus dans le jeu de base. Techniquement, le DLC n’a rien à envier au jeu de base, c’est aussi soigné à tous les niveaux, mais même si tout est nickel du point de vue de la réalisation et de la mise en scène, il n’en reste pas moins que vous aurez peut-être l’impression de pas en avoir eu pour votre argent, surtout si vous n’êtes pas un fan absolu du jeu.

Final Fantasy VII Remake Intergrade est sans commune mesure beaucoup plus agréable dans cette mouture PS5. La hausse graphique, mais surtout l’apport du 60fps permettent vraiment au jeu de respirer d’avantage et de peaufiner encore un peu plus notre immersion dans Midgar. Reste encore quelques tous petits accrocs esthétiques, mais ne vous inquiétez pas, pour la plupart vous passerez surement à côté sans vous en rendre compte.

Par ailleurs, dans l’ensemble, cette version PS5 du jeu représente la meilleure façon de le découvrir si vous ne l’avez jamais eu entre les mains. Vous aurez tous les bénéfices graphiques de cette version, le DLC Intermission, et le tout sur la même galette sans avoir besoin de faire la mise à niveau d’un côté, et acheter le DLC de l’autre.

Cependant, même s’il demeure une expérience très agréable, le DLC étant clairement un peu chiche (3 heures avec les annexes), et ne nous apprenant rien d’indispensable à la compréhension de la prochaine partie du jeu, si votre but est simplement de découvrir le jeu de base dans sa meilleure version sur PS5, nous ne pourrions que vous conseiller d’acheter le jeu PS4 et d’effectuer la mise à niveau gratuite.