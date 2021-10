Star Ocean: The Divine Force arrivera sur PlayStation l’an prochain

5 ans après la mémorable purge que fut Star Ocean 5: Integrity and Faithlessness, l’une des sagas de J-RPG bien trop méconnues sous nos latitudes s’apprête à faire son retour. Annoncé lors du State of Play du 27 octobre 2021, Star Ocean: The Divine Force a pour mission de faire oublier les écueils du précédent opus, et d’aller conquérir les terres quasi vierges de J-RPG de la PlayStation 5.

Heroic fantasy, science-fiction, vaisseaux spatiaux et magie, l’ADN de la série semble bien présent dans la bande-annonce diffusée lors de l’événement en ligne de Sony. Toujours développé par Tri-Ace (Valkyrie Profile, Resonance of Fate – rien que ça-) et édité par Square Enix, le titre est attendu pour l’an prochain sur les consoles de Sony, PS4 et PS5.

Le trailer plonge le public directement dans l’action, avec un vaisseau en perdition après l’attaque d’un bâtiment ennemi. Piou piou dans l’espace, big badaboum, et voilà l’équipage projeté sur un monde fantastique, peuplé de créature que l’on jurerait tout droit sorties d’un Monster Hunter.

Star Ocean: The Divine Force semble vouloir renouveler la formule J-RPG classique de la franchise en allant piocher chez ses pairs et chez les derniers grands succès du RPG moderne. Outre la citation évidente de Monster Hunter, le monde ouvert présenté dans cette première vidéo et la liberté de mouvement du héros évoque énormément The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

Le délicat parfum de Nier Automata flotte également autour de cette Force Divine. Non seulement la musique (ici composée par le patron Motoi Sakuraba) rappelle furieusement les compositions mélancolique de Nier Automata, mais le héros se retrouve également affublé d’un Pod qui l’accompagne dans ses déplacements… Hommage, copie, clin d’oeil ? Qui sait…

Il n’y a bien entendu aucun mal à citer ses pairs, surtout lorsqu’il s’agit de prendre exemple sur ce qu’ils ont fait de mieux. Le risque est par contre de se fourvoyer en passant la limite de l’hommage pour aller flirter avec le plagiat… On espère sincèrement que Star Ocean: The Divine Force saura trouver cette subtile frontière et ne la franchira pas, afin de conserver une identité qui lui soit propre.

Pour l’heure, mis à part le plaisir de retrouver une licence pas assez présente sur la scène J-RPG, il faut avouer cette bande-annonce a bien du mal à convaincre. Les modèles 3D, le chara-design et les attitudes des personnages lors des cut-scenes semblent avoir plusieurs années de retard. Certes la technique n’a jamais été gage d’un grand jeu, et on se gardera bien de parier sur le résultat final, mais on espère sincèrement que le titre recevra un bon coup de polish avant sa sortie officielle en 2022.