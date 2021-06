Sony rachète Housemarque, et fait une OPA sur Returnal

On savait les studios Housemarque proches de Sony depuis plusieurs années. Ayant produit les excellents Resogun (2013) et Matterfall (2017) en exclusivité pour les consoles PlayStation, avant d’engendrer leur œuvre somme avec Returnal de nouveau en exclu pour la PlayStation 5, les finlandais avaient des accointances avec la firme japonaise depuis une dizaine d’années.

C’est donc sans surprise que nous avons appris, par un simple tweet, que la maison Housemarque rejoignait le giron des PlayStation Studios, aux côtés d’Insomniac Games (Marvel’s Spider-man), Naughty Dog (The Last of Us) et Santa Monica Studios (God of War). Une belle marque de confiance de la part de la firme japonaise, qui compte bien sur la qualité des productions Housemarque et le savoir-faire des finlandais pour accoucher de nouvelles exclusivités à l’avenir.

Welcome to the family, @Housemarque! Developer of Returnal, Super Stardust, and Dead Nation is the newest member of PlayStation Studios. Full details: https://t.co/2QboOOzQ1r pic.twitter.com/1NXMw0cwXf — PlayStation (@PlayStation) June 29, 2021

La sortie et le succès critique (et public) de Returnal au début de l’année semblent avoir joué un rôle clé dans la progression de la relation déjà établie entre les deux entreprises. Après le lancement de Returnal, le directeur d’Housemarque Ilari Kuittinen avait à plusieurs reprises remercié PlayStation d’avoir laissé un studio comme le leur créer quelque chose qui était considéré comme un risque, même par les personnes impliquées dans le projet. Il avait déclaré (traduction libre) :

Nous sommes vraiment reconnaissants à notre partenaire d’édition Sony, qui nous a donné l’occasion de travailler sur quelque chose de très risqué et nous a apporté un soutien fantastique tout au long du projet.

Cet achat est un acte fort de la part de Sony en terme de ligne directrice, puisque au-delà des grands studios à la renommée déjà bien établie, le fait d’acquérir un studio “d’artisans” montre également une volonté de donner au public des produits culturels avec une identité forte, peut-être moins téléphonés que les habituels triple A que l’on peut attendre de la part de studios-colosses comme Sucker Punch (Ghost of Tsushima) ou Guerilla Games (Horizon Zero Dawn).

Si vous espériez que Returnal puisse un jour arriver sur Xbox Series X, considérez vos espoirs comme morts et enterrés. Mais, compte tenu de la relation entre Housemarque et PlayStation avant l’acquisition, il n’y avait de toute façon que très peu de chance que cela se produise. Rest peut-être un maigre espoir pour les détenteurs de PC, au vu de la politique de Sony de porter ses fers de lance sur cette plateforme.