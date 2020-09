Ça solde sévère chez Square Enix sur Switch, mais hâtez-vous, par contre

Ben dites donc, cela dépend probablement d’où vous vous situez géographiquement, mais en région parisienne en tous cas, ce n’est pas vraiment la canicule, en ce dimanche matin. Ciel gris, pluie, vent… Autant de critères météorologiques qui incitent à se poser au chaud devant sa console, pour game pendant des heures à l’abri des turpitudes extérieures. Et pour ce faire, Square Enix envoie une salve de jeux à prix momentanément réduit sur Switch.

Comme dimanche matin rime avec brocante (ah non, en fait), voici ce que vous allez pouvoir chiner sur le stand Square Enix :

Final Fantasy XII: The Zodiac Age (24,99€ au lieu de 49,99€ jusqu’au 30 septembre)

(24,99€ au lieu de 49,99€ jusqu’au 30 septembre) Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (24,99€ au lieu de 49,99€ jusqu’au 30 septembre)

(24,99€ au lieu de 49,99€ jusqu’au 30 septembre) Final Fantasy VII (qui n’est pas le remake récent, 7,99€ au lieu de 15,99€ jusqu’au 30 septembre)

(qui n’est pas le remake récent, 7,99€ au lieu de 15,99€ jusqu’au 30 septembre) Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY! (19,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 30 septembre)

(19,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 30 septembre) Final Fantasy VIII Remastered (9,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 30 septembre)

(9,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 30 septembre) Final Fantasy IX (10,49€ au lieu de 20,99€ jusqu’au 30 septembre)

(10,49€ au lieu de 20,99€ jusqu’au 30 septembre) Final Fantasy XV Pocket Edition (14,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 30 septembre)

(14,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 30 septembre) World of Final Fantasy Maxima (19,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 30 septembre)

Romancing SaGa 2 (12,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 30 septembre)

(12,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 30 septembre) SaGa Scarlet Grace: Ambitions (22,49€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 30 septembre)

(22,49€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 30 septembre) Star Ocean: First Departure R (14,06€ au lieu de 20,99€ jusqu’au 30 septembre)

(14,06€ au lieu de 20,99€ jusqu’au 30 septembre) I Am Setsuna (19,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 30 septembre)

Vous retrouverez tout ceci sur l’eShop de Nintendo, bien entendu. Cela va sans dire, il va vous falloir probablement un bel affect envers le genre RPG pour profiter de toutes ces petites merveilles. Mais en même temps, quand on part sur du Square Enix, on y va rarement pour trouver du jeu de foot ou du billard. Donc, si la journée vous semble ennuyeuse et que vous avez envie d’aventures, vous avez de quoi contenter vos aspirations à prix réduit (c’est globalement du -50% qui est proposé en cette fin de mois sur les titres sus-cités).

Nota bene : Bon nombre de ces promos sont également disponibles sur supports autres que Switch, à vous de fouiner…