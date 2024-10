Sniper Elite – La série viendra faire de la résistance dès 2025

Débutée en 2005 sur PC, PlayStation 3, Xbox et Wii, la série des Sniper Elite est aujourd’hui riche de cinq opus accompagnés de cinq autres épisodes dits spin-off (les fameux zombies nazis). Le jeu reposant sur un gameplay simple et efficace, et nous nous demandions quand le studio Rebellion allait tirer sa prochaine cartouche. La réponse vient de tomber. Sniper Elite: Resistance ajuste sa lunette pour une sortie fixée au 30 janvier 2025.

Le jeu prend la forme d’un TPS. Vous incarnez un talentueux sniper formé par l’OSS et agent du SOE, participant à de périlleuses missions sur les différents fronts de la Seconde Guerre mondiale. Berlin, l’Afrique du nord, l’Italie, la Normandie… Les différents opus de la série vous emmènent aux quatre coins du globe. Mais la où repose le succès évident de la série, c’est au niveau de sa jouabilité.

Si nous mettons de côté le premier opus, très rigide et punitif, Sniper Elite se démarque de la concurrence grâce à une grande liberté de mouvement et d’approche. Votre personnage peu courir, se mettre à couvert, enjamber, se cacher un peu partout. Rien de bien nouveau sous le soleil nous direz vous ! Mais nous incarnons un tireur d’élite émérite formé par la crème des forces américaines. Vous pourrez à loisir poser des pièges, créer des accidents, vous servir de l’environnement pour dissimuler le bruit de vos armes à feu, créer une grenade humaine avec le cadavre d’un soldat ou encore décider de l’emplacement de votre nid pour vos différents tirs. La liberté d’action est totale. C’est à vous de décider comment abattre votre cible : grenade, accident de bowling, fuite d’essence, balle entre les deux yeux…

Et tel Mortal Kombat et sa vision X-Ray, lorsque votre tir de précision fait un carton, une petite animation s’enclenche : la caméra suit la trajectoire de la balle et le corps de votre victime se transforme alors en radiographie médicale pour profiter des dégâts que votre projectile vient de faire.

Dans Sniper Elite : Résistance, l’objectif est des plus simples : vous êtes largué en Normandie quelques heures avant le débarquement à la recherche d’une Wunderwaffe (« arme miracle » en allemand pouvant potentiellement renverser l’issue du combat) et la détruire. Quelque peu perdus dans la belle campagne normande, vous recevrez l’aide providentielle de la résistance française pour vous aider dans votre labeur. Un scénario rappelant les pérégrinations du soldat Patterson dans le premier Medal of Honor sur PS1.

Alors que nous attendions de pied ferme un réel nouvel opus, Résistance est plus proche d’un spin-off/stand-alone de Sniper Elite 5. Quelques nouveautés sont à prévoir tel que le mode « Propagande ». Ce dernier vous propose de prendre les traits d’un agents français devant assassiner des gradés ennemis et saboter des installations allemandes d’importance. La campagne sera toujours jouable en coopération et une poignée de modes multijoueur est à prévoir tel qu’un PvP classique et un mode PvE se rapprochant d’un mode horde. Des nouveautés présentes mais toutefois bien maigres pour cet opus. Le plaisir sera t-il toujours au rendez-vous malgré ce manque d’innovations ?

Des DLC seront également à prévoir comme la traditionnelle mission d’assassinat du malandrin Hitler, des skins d’armes, des nouvelles pétoires (Kar98K, Gewher 43…), des skins, ou encore quelques missions de campagne supplémentaires pour les possesseurs de l’édition « Day One ».

Sniper Elite : Résistance sortira en version dématérialisée et physique le 30 janvier 2025 sur PS4, PS5, Xbox One et Series, Switch et PC. Lustrez vos lunettes, nettoyez vos fusils et préparez-vous à mettre un pied dans la résistance !