Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster prend rendez-vous

Pour bien moins que ça, la version animée de Sonic aurait tapé du pied et indiqué qu’il avait failli attendre, n’est-ce pas SEGA ? Et pourtant, bien des mois après son annonce (ayant eu lieu à la fin de l’été l’an dernier) et, pire, quelques mois après la sortie japonaise (ayant eu lieu au mois d’octobre passé), la version occidentale de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster (édité par la firme évoquée dans la première phrase) se voit enfin accorder sa date de sortie. Ça devrait faire plaisir aux fans !

Effectivement, depuis aujourd’hui, nous savons quand l’attente prendra fin et ce n’est ni grâce à SEGA, ni grâce à Atlus mais bien grâce à Nintendo qui a vendu la mèche avec un bulletin à destination de la presse pour révéler les prochains jeux à rejoindre les offres de précommande. Le titre dont il est question devrait donc rejoindre les précommandes aujourd’hui (le 19 mars) et jusqu’au 24 mai indiquant par conséquent que le jeu devrait être disponible à la vente le 25 mai.

Si à l’heure actuelle ni le studio derrière le titre, ni l’éditeur chargé de la commercialisation n’a confirmé l’information de Big N, il y a fort à parier que la date en question est la même pour la console de Sony, la PlayStation 4 attendant également le jeu.

Maintenant, pourquoi ce titre a-t-il mis tant de temps à acquérir une date occidentale en sachant qu’une version anglaise (et même française) existe déjà ? Doit-on comprendre que la version commercialisée en Europe et aux USA corrigera nativement les problèmes soulevés par les joueurs japonais lors de la sortie nipponne ? Rien n’est bien sûr pour le moment…

Quoi qu’il en soit, nous devrions bientôt être fixés ! Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster vous offrira le plaisir de sa venue dès le 25 mai sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Rappelons que le titre devrait également proposer des DLC (dont le DLC Maniax avec Dante).