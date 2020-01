Samurai Shodown lance ses hostilités sur Nintendo Switch

Samurai Shodown est enfin daté sur Nintendo Switch et c’est pour très bientôt.

Vous ne possédez que la console hybride de Nintendo et vous êtes un fan inconditionnel de jeux de baston (nous sommes désolés pour vous) ? Vous attendiez impatiemment de vous plonger dans les dernières batailles d’Haohmaru depuis votre lit, les transports en commun, n’importe où ? Ouvrez vos agendas et prenez note, Samurai Shodown arrive très bientôt sur Nintendo Switch. Bien après les joueurs PlayStation 4 et Xbox One, qui croisent le fer depuis presque un an (souvenez-vous, c’était le 25 juin dernier), et après les gamers nippons qui ont eu le loisir de découvrir et déballer le soft sous leurs sapins (il est sorti le 12 décembre au Japon et est d’ailleurs disponible en anglais), les fanatiques du jeu en nomade pourront à leur tour faire parler le fer en début d’année. C’est la marque aux plombiers moustachus qui nous l’annonce sur son site américain, Samurai Shodown sortira sur Nintendo Switch le 25 février 2020.

Venons-en aux spécificités de cette mouture Switch. La version nomade du titre sera disponible à partir de 49,99€ (même si une offre de précommande réduisant le prix sera probablement appliquée comme c’est le cas au pays de l’Oncle Sam) et devrait peser un peu plus de 9GB au format dématérialisé (si vous le prenez sous cette forme, le 2ème jeu de la série vous sera offert). Comme pour les versions concurrentes, celle-ci disposera de l’IA analysant votre manière de jouer pour vous proposer de découvrir vos points faibles en vous permettant d’affronter un ordinateur utilisant vos techniques, mais également d’échanger ces fantômes avec d’autres joueurs.

Voilà, nous y sommes, Haohmaru et tous les combattants légendaires de Samurai Shodown fêteront leur arrivée dans le dernier épisode en date dès le 25 février sur Nintendo Switch. Alors, allez-vous vous laisser tenter ?