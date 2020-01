Rune Factory 4 Special – Il n’y aura pas de 4 dans sa date de sortie

Le plantage de chou, l’élevage d’animaux et la chasse aux monstres reprend bientôt sur Nintendo Switch avec Rune Factory 4 Special.

Le printemps va bientôt revenir et l’envie de retourner à la nature une fois les froides journées d’hiver passées fera également son retour. À vous les balades bucoliques dans les champs et les parcs, les rencontres avec amis et inconnus et qui sait, peut-être même que vous vous mettrez au jardinage ou à l’élevage ! Tant de possibilités ! Ceci dit, ces mêmes journées glaciales hivernales ont peut-être déposé sur vos talents une couche de givre que vous souhaitez libérer alors pourquoi ne pas vous plonger dans le remaster HD de Rune Factory 4 : Rune Factory 4 Special ?

Eh bien il semblerait que le titre en question emboîtera le pas à la saison suivante puisque Rune Factory 4 Special sortira le 28 février chez nous. L’information nous provient directement du compte Twitter de Marvelous, son éditeur, qui non content de nous dater la sortie de son logiciel, rappelle ce qui nous attend dans cette version remasterisée du soft apparu initialement sur Nintendo 3DS en 2012 (même si chez nous, on a eu à attendre jusqu’en 2014 pour s’y plonger).

Pour rappel, cette série de jeux qui s’apparente grandement à Harvest Moon/Story of Seasons vous propose de tenir une ferme dans un univers heroic-fantasy. Ainsi, vous allez pouvoir planter fruits et légumes, élever monstres et animaux pour le profit, vous lier d’amitié avec les habitants de ce village mais également, contrairement à la série à laquelle le soft s’apparente, chasser des monstres et abattre des boss. Cette version Switch débarque cependant avec son lot de nouveauté. Vous pourrez découvrir, en plus de ce que la version 3DS nous proposait déjà, un doublage en japonais et en anglais, les textes localisés en français, de nouvelles cinématiques ainsi qu’un mode de difficulté supplémentaire.

Amateurs de versions physiques ? Pas de problème ! Marvelous joue cette fois-ci le grand jeu en vous proposant 2 éditions différentes. Libre à vous donc de vous saisir de la forme standard du jeu ou de sa version collector incluant en plus du jeu, un artbook et la BO du jeu (en 2 disques). Notez si vous êtes intéressés que les préventes sont déjà ouvertes.

Voici donc, il ne nous reste qu’à vous rappeler que Rune Factory 4 Special sortira sur Nintendo Switch le 28 février. Alors, qu’en pensez-vous ? L’attendez-vous, ou vous réservez-vous pour le 5ème volet dont nous attendons toujours les premières illustrations ?