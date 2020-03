Rock of Ages 3: Make & Break démolira l’Histoire en juin prochain

Rock of Ages 3: Make & Break nous présente ses nouveautés en vidéo.

Après une phase de bêta fermée qui a eu lieu en début d’année, Rock of Ages 3: Make & Break peut commencer à préparer sa sortie en grande pompe. Après avoir été dans une phase de recherche d’éditeur, les studios ACE Team et Giant Monkey Robot se sont finalement alliés à Modus Games pour faire de ce jeu complètement barré une réalité. Et si vous ne le connaissez pas encore, vous allez voir que ce mélange des genres à l’humour déjanté ne fait pas dans la demi-mesure.

Proposant une réinvention de l’histoire avec beaucoup d’humour, ce titre va pour la première fois mettre l’imagination des joueurs à l’épreuve. En effet, il va bénéficier d’un éditeur de niveaux, et il sera ainsi possible de réaliser vos propres cartes, mais surtout de les partager avec les joueurs du monde entier. De plus, des défis communautaires seront mis en place pour permettre aux plus imaginatifs de se faire une place en haut de l’affiche.

Mais pour nous présenter plus en détails ce nouvel opus, ce sont les membres de ACE Team qui sont passés devant la caméra. Ils y évoquent notamment les difficultés rencontrées et, comme nous le disions, mettent beaucoup en avant l’aspect communautaire développé autour de Rock of Ages 3: Make & Break. Car à l’instar d’un jeu comme Dreams, le succès dépendra beaucoup de ce que les joueurs en feront une fois ce dernier propulsé à travers le monde.

La sortie de Rock of Ages 3: Make & Break n’est pas encore pour tout de suite, et il vous faudra attendre le 2 juin 2020 pour en profiter sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, ou Google Stadia.