Resident Evil Re:Verse – Lancement catastrophique pour la bêta qui a été mise en pause

On voulait vous pondre un petit papier sur la bêta de Resident Evil Re:Verse, et bien cela devra attendre encore un petit peu, car Capcom a suspendu dans la journée d’hier l’accès à cette dernière sur quasiment toutes les plateformes en raison de gros problèmes liés au matchmaking. Une publicité tout sauf bonne pour le prochain mode multijoueur se déroulant dans l’univers horrifique de la saga de Capcom et qui sera offert dans chaque galette de Resident Evil Village le 7 avril prochain.

En effet, beaucoup de joueurs, dont nous-mêmes à la rédaction, ont rencontré de nombreux problèmes en jeu, avec très franchement pas mal de lags, mais cela reste une bêta, ne paniquons pas, mais aussi tout simplement pour se connecter dans un match. Et ce fut notamment notre cas et au bout d’un moment nous ne trouvions plus aucune partie, le cercle de recherche se contentant de tourner et de tourner encore.

Alors Capcom a réagi assez rapidement au problème et contre toute attente fermé les serveurs de Resident Evil Re:Verse jusqu’aujourd’hui 7h du matin si tout va bien, et comme annoncé par le message de maintenance sur lorsque l’on essaie de lancer le jeu. Espérons que cette pause de presque 24h aura permis aux développeurs d’arranger les choses. Sur Twitter, l’éditeur japonais a tenu à s’excuser et rassurer les joueurs quant au fait qu’il est actuellement sur le coup.

Comme nous rencontrons toujours des problèmes avec le service de matchmaking de la bêta ouverte de RE:Verse, nous avons décidé, et ce jusqu’à nouvel ordre, de la suspendre temporairement pour résoudre le problème.

Nous continuerons à enquêter, et nous nous excusons pour tout inconvénient causé.

La question que l’on peut se poser à présent concerne le jeu final, parce qu’avec Outriders dernièrement et ses nombreux problèmes structurels liés à ses serveurs, on peut être légitimement inquiet. D’autant plus que la dernière entrée multijoueur dans la saga, Resident Evil Resistance, n’était en rien un modèle du genre et après nombres de patchs souffre d’ailleurs encore de soucis de lags.

Mais bon, gardons espoir et de toute façon c’est aussi à ça que les bêtas servent, tester les serveurs en les mettant sous un grand stress. Alors, laissons le bénéfice du doute à Capcom et espérons que Resident Evil Re:Verse souffrira de moins de problèmes que son ainé.