Capcom annonce une démo pour le remake de Resident Evil 3

Une démo pour le remake de Resident Evil 3 arrive très bientôt.

Voici qui devrait faire plus que plaisir aux deux trois zozos qui attendent avec une grande impatience la sortie du remake de Resident Evil 3 début avril prochain. Car à l’instar de ce qui s’était passé avec le remake du second épisode et la fameuse démo “One Shot”, Capcom va nous permettre de poser nos petites mimines en avance sur son nouvel étalon grâce à l’arrivée prochaine d’une démo. L’information nous vient directement du compte Twitter français de la firme japonaise qui ne lâche néanmoins rien sur la date à laquelle nous arrivera cette version d’essaie.

Parce que vous êtes des STARS…⭐

Une démo Resident Evil 3 arrive.

— Capcom France (@capcom_france) February 25, 2020

On ne sait non plus s’il s’agira d’une démo chronométrée comme ce fut le cas avec Resident Evil 2. Cependant, on espère avoir le droit au moins à un petit aperçu d’une rencontre fortuite avec le Nemesis qui s’annonce terriblement monstrueux. Il est clair que Capcom sait prendre l’industrie à contre-pied, puisque la démo en tant que telle se fait de plus en plus rare, surtout pour les AAA, mais au moins au saura à quoi s’attendre. La démo de RE 2 avait d’ailleurs allègrement servi sa promotion, donnant aux joueurs une idée de ce à quoi il pouvait s’attendre en jeu, sans pour autant trop en dévoiler. Il fallait rassurer les fans de la première heure, tout en s’ouvrant à un nouveau public enclin à découvrir l’une des perles de la fin des années 90 dès lors qu’elle se voyait offrir un gameplay et des graphismes modernisés.

Avec ce Resident Evil 3, l’enjeu est tout autre. Puisqu’on le sait maintenant, les équipes de Capcom savent pondre des remake de qualité, reste à voir ce qu’ils ont fait de cet épisode, le dernier de l’ère PlayStation, qui nous proposait alors pour la première fois de sortir réellement des environnements clos anxiogènes des anciens épisodes pour nous proposer de parcourir quelques rues de Raccoon City. Certes, ce n’était pas un monde ouvert, mais on avait tout de même le droit de visiter certains lieux devenus depuis emblématiques de la ville. L’enjeu ici est de voir si la firme nippone saura continuer sur sa lancée, tout en respectant les particularités de ce troisième épisode et ne pas trahir son essence. En cela, il semble impératif de permettre aux joueurs d’explorer un chouïa la ville morte et de les faire rencontrer au détour d’une ruelle un certain Nemesis.

Enfin, nous ne manquerons pas de vous informer sur la date de sortie de cette démo lorsqu’elle nous sera communiquée et de vous partager notre ressenti vis-à-vis de cette dernière. En attendant, il est toujours de bon ton de rappeler que le remake de Resident Evil 3 nous arrivera le 3 avril prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC.