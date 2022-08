PS Plus – Les jeux des paliers Extra et Premium d’août 2022

Pendant que le soleil brille encore bien fort par endroits et que quasiment tout le monde est en vacances, Sony et son programme PS Plus reviennent afin de donner de quoi mouiller la manette des abonnés Extra et Premium. Après un mois de juillet en demi-teinte, est-ce que le second mois estival saura redresser la barre ? Meh.

C’était déjà annoncé, mais trois jeux de la saga Yakuza viennent se joindre à la fête, en plus de l’épisode Like a Dragon proposé dans la formule classique du PS Plus aux côtés de Tony Hawk Pro Skater 1+2 et Little Nightmares. Il s’agit de Yakuza 0, Yakuza Kiwami et de Yakuza Kiwami 2.

En plus de cet assaut nippon, il faudra compter sur plusieurs déceptions. En effet, entre Bugsnax et Dead by Daylight déjà proposés dans le PS Plus par le passé, et les jeux de type party-game comme Monopoly et Uno, la proposition PlayStation pour ce mois d’août 2022 reste très pauvre. Ne restent pour remonter la barre que l’excellent Metro Exodus et le sympathique Trials of Mana.

Liste complète des jeux Extra et Premium (Août 2022)

Yakuza 0 (PS4)

Yakuza Kiwami (PS4)

Yakuza Kiwami 2 (PS4)

Dead by Daylight (PS4/PS5)

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (PS4)

Bugsnax (PS4/PS5)

Metro Exodus (PS4/PS5)

Trials of Mana (PS4)

Uno (PS4)

Monopoly Madness (PS4)

Monopoly Plus (PS4)

Tous ces jeux sont disponibles pour les abonnés Extra et Premium dès aujourd’hui, mardi 16 août 2022. On notera en déception supplémentaire l’absence totale de jeux rétros, alors que le catalogue du service reste désertique de ce côté. Espérons que la suite du programme pour les mois à venir redressera une barre qui ne fait que descendre pour le moment.