Les préinscriptions (généreuses) sont lancées pour KartRider Rush+

Le grand Mario Kart n’a que peu de concurrents qui lui arrivent réellement à la cheville, en dépit d’essais parfois très qualitatifs. Cependant, s’il n’a pas d’égal en la matière (les courses de karting), il existe une licence tenace qui, un peu (beaucoup) dans l’ombre, lui court après depuis des années, à tel point qu’elle n’est pas facile à suivre sans un peu fouiner pour se renseigner, et dont le prochain épisode, KartRider Rush+, s’annonce désormais avec des préinscriptions riches en détails sur ce qui nous attend.

Un peu d’histoire donc, pour retracer tout ceci. Le parcours de cette “série” débute en 2004, avec Crazyracing Kartrider. Le jeu (sorti sur PC) est un carton dans son pays d’origine, la Corée du Sud. Une version chinoise et une version vietnamienne verront le jour en 2006, mais concernant l’Amérique, le jeu ne connaîtra que deux bêtas, une fermée et une ouverte, en 2007-2008. Mais la version terminée ne verra finalement jamais le jour et le titre sera retiré du site du développeur, Nexon America (branche US du studio coréen, donc) et ne refera plus parler de lui sous cette forme.

On passe ensuite en 2011 avec KartRider Rush aux US sur appareils iOS, qui se trouve être une sorte de version améliorée du jeu de 2004. Il fermera lui aussi peu après ses portes, de même que KartRider Dash, une itération jouable sur Facebook. On vous le disait qu’il faut s’accrocher pour suivre…

Rassurez-vous, on en vient à présent aux temps modernes, si l’on peut dire. En 2019 a été annoncé KartRider: Drift pour PC et Xbox One et qui devrait sortir courant 2020. Il s’agit là à nouveau d’une version reliftée de ce qui reste au final toujours le seul et même jeu, mais avec des gameplays et des supports différents. Le petit dernier en date de la famille, pour terminer sur cette chronologie, est celui qui nous intéresse aujourd’hui, baptisé KartRider Rush+ comme nous le disions plus haut, et qui se présente à nous sous forme de préinscriptions désormais disponibles sur iOS et Android, cette fois.

Les KartRider (quel que soit le nom dont on les affuble) ont toujours été des jeux d’arcade fun et bien nerveux, très axés compétitif online, free to play avec un tas de choses dans lesquelles investir pour qui a du flouze en trop (karts, peintures, pilotes, améliorations… vous voyez le tableau), et disposant de plusieurs modes de jeu dans lesquels tester ses compétences de pilote : avec des objets bonus à la Mario Kart, sur des parcours de drift, lors de courses pures et dures où seul le talent vous offrira la victoire… Il y en a pour tous, et KartRider Rush+ ne déroge bien évidemment pas à la règle.

5 modes de jeu ; 50 courses différentes ; 20 karts… Ce ne sont là que quelques-unes des choses que l’on nous promet dans un premier temps au lancement du jeu (“première partie d’année 2020”, donc bientôt). Ce dernier nous annonce même un aspect social accru, avec possibilité d’affronter des amis en temps réel via son écran, certes, mais également de visiter leur domaine et de s’adonner avec eux à des mini-jeux. On le voit, KartRider Rush+ n’y va pas de main morte pour s’annoncer et se faire découvrir au monde entier, voilà qui risque de donner des suées à Mario Kart Tour, qui était jusque-là, disons-le, plutôt tranquille sur ses supports niveau concurrence.

Vous pourrez en savoir plus en suivant ce lien, vous préinscrire, et, notamment, voir les bonus déjà débloqués au fil des paliers de préinscriptions.