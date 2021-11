Pathfinder Wrath of the Righteous – Deux DLC gratuits en approche

Depuis quelques mois maintenant, les fidèles joueurs de jeu de rôle papier et de jeu vidéo ont pu s’allier dans une nouvelle aventure épique grâce au nouveau titre d’Owlcat Games intitulé Pathfinder Wrath of the Righteous. Avec des dizaines heures d’aventure à la clé, les fans ont déjà de très nombreuses quêtes à parcourir dans Golarion, mais peu importe, les développeurs ont décidé de rajouter du contenu à leur monde déjà bien fourni. Ainsi, deux nouveaux DLC entièrement gratuits viennent d’arriver sur toutes les plateformes.

Le premier DLC offert est plus esthétique qu’autre chose. Nommé les Visages de la Guerre, ce dernier ajoute de très nombreux portraits, coupes et teintures au jeu, permettant une plus grande personnalisation de nos avatars. Bien que la création de personnages soit déjà complète, il est intéressant de voir des options inédites de personnalisation apparaitre surtout que ce DLC permet offre aussi l’opportunité de zoomer directement sur son personnage, histoire d’en profiter pleinement.

Le second DLC est quant à lui bien plus intéressant, intitulé L’Amour par-delà la Mort, ce nouveau contenu ajoute une nouvelle quête secondaire durant le chapitre V. Bien que l’objectif de cette quête ne soit pas connu pour l’instant, il permet de visiter une toute nouvelle aile du sanctuaire de la Gueule de l’Ours, où se déroule un mariage. Notons que ces deux DLC ne font bien entendu pas partie du season pass du jeu, une pratique déjà présente avec son prédécesseur Pathfinder Kingmaker.

Bien que la sortie soit prévue pour le 1er mars 2022 sur les plateformes de Playstation et Xbox, OwlCats Games n’a pas encore précisé si ce contenu gratuit serait disponible sur les consoles de salon. Nuls doutes que les joueurs seront se montrer patients surtout que trois DLC du season pass ont déjà été annoncés.