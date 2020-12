Orwell’s Animal Farm – Balance ton porc (et ton cheval, et ta chèvre, et ton corbeau…)

Peut-être certains d’entre vous ont-ils eu droit à la lecture scolaire du célèbre roman La Ferme des Animaux au fil de leur parcours estudiantin, et en ont-ils intégré (ou non) les différents degrés de compréhension en rapport avec le sujet de fond traité. Si ce n’est pas le cas, ou si vous l’aviez apprécié lors de votre analyse, sachez que l’œuvre vient de se doter d’un jeu vidéo : Orwell’s Animal Farm.

Le roman servant de base à ce jeu (mais aussi à une multitude d’autres adaptations sous toutes formes au fil des ans) est écrit par le britannique George Orwell, également auteur du fameux 1984 visionnaire, en 1945. Il dépeint, de manière satirique, une vision dystopique de l’auteur quant à la Révolution russe qui a mis à genoux les tsars avant de voir l’avènement du bolchévisme.

Orwell, tel un Jean de la Fontaine dans le même ordre de concept, avait choisi de livrer une salve militante en utilisant dans son récit des animaux à la place des dirigeants politiques dont il souhaitait faire la critique publique. Ainsi, on découvre une bande de cochons dans une ferme laissée à vau-l’eau par le propriétaire humain des lieux, qui vont trouver le moyen de prendre le pouvoir dans l’établissement en s’attirant la sympathie des autres bêtes de la ferme (chevaux, chèvres, volatiles…).

Mais bien entendu, comme dans toute société d’hier et d’aujourd’hui, la prise de pouvoir et les ambitions démesurées des dirigeants vont transformer les révolutionnaires se battant pour le peuple en dictateurs oppresseurs, et ce sera là l’objet du jeu Orwell’s Animal Farm, qui reprend le concept du roman tout en l’adaptant parfois à des éléments plus modernes.

Il s’agira donc de gestion d’un royaume (en l’occurrence la ferme) et de choix drastiques à effectuer, de concitoyens (les autres animaux) à soutenir ou renier, de politique à mener. Un jeu à la fois narratif et de gestion de ressources et de peuple, en somme.

Mais la bonne nouvelle c’est qu’il est disponible en français, donc les anglophobes ne devraient pas trop transpirer pour comprendre ce qu’ils doivent faire. Orwell’s Animal Farm est d’ores et déjà aux portes de vos granges sur PC (pour environ 10 balles) et appareils mobiles (moins de 5 €). Alors, quel genre de leader serez-vous ? Le jeu promet pas moins de 8 fins différents selon vos décisions, pour plus de rejouabilité.