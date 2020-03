Nioh 2 se met à jour en revoyant sa difficulté à la baisse

Team Ninja déploie la mise à jour 1.05 avec tout un tas de correctifs et d’ajustements pour Nioh 2.

Venir à bout de l’aventure Nioh 2 n’est pas chose aisée. Il faudra s’armer de patience et perfectionner encore et encore ses talents de samouraï au combat. Dans le but d’aider les joueurs en difficulté, Team Ninja, développeur du jeu, vient de déployer une mise à jour salvatrice. L’annonce s’est faite sur le twitter du studio. La MAJ 1.05 apporte quelques correctifs de bugs et une poignée d’ajustements. Plus précisément, certains monstres voient leur point de vie et agressivité à la baisse. C’est le cas des Gaki, ses petites créatures infâmes cachés et toujours prêts à vous mettre des bâtons dans les roues. Même traitement pour le Yoki (les guerriers colosses) et le Enki, ce gros singe jouant d’une certaine agilité pour vous attaquer.

Oui, il s’agit là d’une baisse conséquente de difficulté, et ça nous rappelle un certain Sekiro qui a été sujet du même type d’update. Mais ce n’est pas tout, les âmes invoqués par le biais de tombe bienveillante reçoivent un bonus de PV, une aide précieuse en situation difficile. Enfin, le monstrueux boss Gyuki (en illustration de cet article) subit également quelques modifications. L’arachnide bloquera sa corne en cas de charge sur le barrage, laissant un avantage certain sur le combat.

La baisse de difficulté sur certains ennemis n’est pas le seul point de cette mise à jour. Le gain des points de compétence des armes (gagnés en l’utilisant) demandent moins de temps. Également, les missions de dojo demandent moins de point de compétence. En d’autres termes, farmer une arme pour débloquer ses compétences mystiques va demander moins de temps (et pour les trophées relatifs).

Pour ce qui est des correctifs de bugs, on vous renvoie au tweet du studio :

Pensez-vous que Nioh 2 soit trop difficile ? Voyez-vous ce genre de béquille d’un bon oeil ? Nous restons sceptique de notre côté.