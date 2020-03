Mario Kart Tour – Si j’avais un Marto, ça serait le bonheur…

L’élite Koopa s’en vient marteler les pistes de Mario Kart Tour.

La saisons qui vient de s’achever n’aura pas laissé un souvenir mémorable aux pilotes. Tout juste y découvrait-on une nouvelle tête inédite, Bébé Rosalina. Est-ce que les équipes concentraient leurs efforts sur l’avènement du multi ? Possible ; quoi qu’il en soit, cette saison est derrière nous, place à la quatorzième en date depuis le lancement de Mario Kart Tour : la Saison Frère Marto.

Les frères Marto ne font pas partie des ennemis les plus mis en avant de la saga, alors qu’ils existent depuis le tout premier épisode. Cependant, même si on les voit moins souvent que leurs congénères quadrupèdes, ils figurent parmi les adversaires des plombiers les plus appréciés des joueurs, et pourtant, en général, on en bave en les affrontant. Bipèdes, ils sont généralement minimum à deux, souvent perchés hors d’atteinte, et déversent sur nos valeureux artisans une pluie de marteaux généralement difficiles à esquiver. Ils sont considérés comme les soldats d’élite de Bowser.

Mais revenons-en à nos kartings. Cette nouvelle saison (via mise à jour automatique) apporte comme nouveau personnage Frère Marto version bleue, mais trois autres coloris devraient apparaître dans les jours à venir. On retrouvera également Frère Boomerang, car oui, au fil des jeux Mario, les frères Marto se sont diversifiés, que voulez-vous, c’est la crise ma pov’ dame, il faut savoir être polyvalent pour survivre… Tout ceci s’accompagne bien évidemment des karts en conséquence via le tuyau de la chance.

En outre, le cadeau saisonnier est le personnage de Morton, l’un des sept Koopalings de Bowser ; quant aux titulaires du pass Or, ils auront l’opportunité d’acquérir un objet rare : l’Aile Hanafuda Peach.

D’autres petits changements sont apportés par cette saison 14. Par exemple, le niveau max en multi passe à S+6. Si vous vous demandez de quoi il s’agit, sachez que le rang du joueur, en fonction de ses talents, est classé de F (le plus bas) à S (le plus haut). Une fois le rang S atteint, votre compétence se verra encore ajouter un classement, de 1 à 6. Notez, les courses dites standard ne vous permettent d’atteindre que le rang A.

Autre petite surprise que les amoureux de la licence depuis ses débuts apprécieront : l’arrivée de la piste Plaine Donut 1, seconde course de la Coupe Champignon dans l’itération Super NES de Mario Kart.