Magic: Legends dévoile l’arrivée de sa bêta au printemps 2020

Magic: Legends – Le MMO de cartes fait parler de lui.

Aujourd’hui, Perfect World Entertainment, l’un des principaux éditeurs de MMO chinois (Forsaken, Perfect World, Torchlight…) et Cryptic Studios ont dévoilé un premier aperçu du gameplay de Magic: Legends. Magic: Legends est un nouveau MMO gratuit basé sur le jeu de cartes stratégiques Magic: The Gathering. Le temps est venu pour les fans de Magic et les fans de MMO Action RPG de se transformer en Planeswalkers (des cartes alliées sous la forme de personnages) et de sauver le multivers (le monde de Magic) de sa plus grande menace. Magic: Legends reprendra les codes d’un MMO classique où l’exploration et la collecte de matériaux propres à Magic seront au coeur du jeu.

Une bêta annoncée au printemps 2020

La bêta test de Magic: Legends débutera ce printemps. Ce à quoi deux nouvelles classes seront présentées : le géomancien lié à l’élément de la terre, et le mage allié aux pouvoirs psy.

Plus précisément, le géomancien est une classe s’appuyant sur le pouvoir de la Terre afin d’assommer ses ennemis de près avec des attaques dévastatrices invoquant la lave. Ils sont capables d’absorber des coups, qui rendraient les autres Planeswalkers incapables d’utiliser leurs boucliers rocheux. Les géomanciens préfèrent faire appel à des créatures comme les gobelins, les kavu et les éléments terrestres.

Le mage quant à lui est plus à l’aise avec les pouvoirs intellectuels. En tant que Planeswalker qui se concentre sur les pouvoirs psychiques, il peut combattre des ennemis à distance et contrôler des projectiles avec des pouvoirs télékinétiques ainsi qu’empêcher les ennemis à caster des sorts en les endormant ou en parant leurs sorts.

Les joueurs intéressés et souhaitant se joindre à l’action peuvent déjà s’inscrire sur le site officiel PlayMagicLegends pour avoir une chance d’être heureux propriétaires d’une clé bêta. Magic: Legends prévoit son arrivée dans le monde entier en 2020 sur PC, il faudra attendre 2021 pour voir le jeu apparaître sur consoles de salon (PlayStation 4 et Xbox One).