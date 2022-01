Légende Pokémon : Arceus – Le jeu déjà streamé, Nintendo va sanctionner

Comme vous êtes censé le savoir, Légendes Pokémon : Arceus sort ce vendredi 28 janvier, et si ce n’est pas le jeu le plus attendu de la Switch cette année, cela reste toute de même l’une des très grosses sorties. Par ailleurs, cela ne vous étonnera pas si on vous dit que la Switch peut être piratée, et qu’il est possible de jouer à vos jeux en avance, de manière tout à fait illégale ? Le dernier jeu Pokémon n’y a pas échappé, et pas mal de personnes ont déjà pu y toucher.

C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons eu quelques fuites il y a quelques jours concernant les nombreuses autres formes d’Hisui, ainsi que pas mal de visuels. Mais certaines personnes (inconscientes) ont décidé de commencer à streamer le jeu sur Twitch, sous la catégorie Arceus. Et quand on parle d’inconscients, on pèse nos mots. Quand on connaît Nintendo, on sait très bien quelle va être leur réaction.

On se rappelle déjà des nombreuses polémiques qu’avaient engendrées les décisions de Nintendo concernant les droits d’auteurs, surtout sur les vidéos YouTube aux alentours de 2014/2015. Nintendo avait durci sa politique : le simple fait de streamer des vidéos sur un jeu Nintendo était devenu problématique, et l’argent généré par ces streams était directement réclamé par l’entreprise japonaise.

Et concernant les fuites, Nintendo est encore plus intransigeant. Certains iront même jusqu’à dire que c’est presque dangereux pour votre vie de faire fuiter quoi que ce soit sur les licences de Nintendo en avance. Pour les petits malins qui avaient tenté l’expérience avec Pokémon Épée et Bouclier, l’entreprise japonaise a tout de même récupéré près de 150 000 dollars de dommages et intérêts par streamer, comme reporté par Eurogamer en juin dernier.

Aux côtés de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Légendes Pokémon : Arceus est l’un des jeux les plus attendus de l’année, donc Nintendo va être aux aguets pour pister les personnes voulant contourner les deadlines. L’initiative de Nintendo de punir ce genre de comportements est tout à fait légitime, mais les leakers ne sont pas près de s’arrêter pour autant.

Dès l’apparition des premières consoles, les joueurs ont toujours tenté de les craquer pour profiter de jeux gratuitement par exemple (souvenez-vous des cartouches remplies de jeux sur DS…). Mais de là à streamer un jeu, il faut soit être inconscient, soit aimer le danger. Dans tous les cas, la sortie officielle de Légendes Pokémon : Arceus, c’est pour le 28 janvier 2022, et on a hâte de voir ce que le jeu a dans le ventre.