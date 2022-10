Critique Kirby’s Dream Buffet – Tu ramènes le dessert ?

Préparez vos yeux et vos papilles, car Kirby’s Dream Buffet débarque avec ses courses bien sucrées et saupoudrées d’une compétitivité bienvenue. Sur un modèle à la Fall Guys, le nouveau party game Nintendo propose des défis gourmands, en multijoueur local ou en ligne. Alors que la communication autour du jeu a été très brève et inattendue (5 mois après la sortie de l’excellent Kirby et Le Monde Oublié), que peut-on attendre de ce jeu surprise avec notre boule rose préférée ?



(Critique de Kirby’s Dream Buffet sur Nintendo Switch réalisée à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

Une carte pour tous les goûts

Que vous soyez rapides, stratège ou encore doté des meilleurs réflexes, Kirby’s Dream Buffet vous embarque dans une folle spirale de mini-jeux dans un univers culinaire qui nous donne l’eau à la bouche. Les différents circuits et plateaux sont variés et aux couleurs éclatantes, ouvrant l’appétit aux moins gourmands d’entre nous.

Chaque partie se compose de quatre mini-jeux, avec en ouverture une course effrénée durant laquelle vous devrez manger un maximum de fraises. Ici, vous glisserez sur des gaufrettes, bondirez sur des cupcakes ou encore casserez des biscuits. Les snacks sur votre route vous offriront des bonus pour faciliter votre course, et vous pourrez ainsi peut-être arriver premier et dévorer la plus grosse montagne de fraises.





Après avoir récupéré votre souffle, vous enchaînez sur un mini-jeu aléatoire, où il faudra faire du coude-à-coude avec vos adversaires et les expulser du terrain, pour une fois encore décrocher la palme du plus glouton. Cette interlude rapide vous conduira à une seconde course. Enfin, pour conclure, le dernier mini-jeu fait fort penser à Smash : dans ce chacun pour soi, des objets aléatoires sont délivrés pour rayer vos adversaires de la carte, et pendant vos quelques secondes de répit, il faudra (encore) engloutir un maximum de fraises pour décrocher le titre de vainqueur.





La mécanique reste toujours la même, mais les décors varient et chatoient nos pupilles : les détails apportés aux différents aliments sont réalisés avec soin et forment un univers ludique, joyeux et facile à prendre en main. Le choix des vainqueurs est tout aussi ludique, récompensant non seulement par votre poids de fraises mangé, mais aussi si vous avez récupéré le plus d’objets, ou encore si vous avez été évincé le plus de fois de l’arène.

L’appétit vient en mangeant

Bien que le gameplay soit extrêmement répétitif simple, le joueur est récompensé à chaque victoire et débloque des costumes/coloris pour son personnage, des musiques, ou encore des biscuits qui décorent votre menu de départ. Ce système de récompenses rallonge forcément la durée de la partie, et à terme suscite l’envie d’affronter d’autres joueurs. Mais voilà, sans amis à proximité, la seule solution pour ne pas jouer avec des ordinateurs est le mode en ligne (et le prix de son abonnement qui va avec). Le titre est pensé grandement pour cela, et il lui est difficile de se renouveler sans céder aux affres des abonnements. Vous l’aurez compris, sans payer, on fait vite le tour du jeu si l’on reste seul dans son coin.

Kirby’s Dream Buffet mise sur la gourmandise et la mignonnerie. Il exploite toute la douceur et la gaieté du monde de Kirby, et offre un doux moment loin des AAA actuels. À l’instar de Fall Guys auquel on pense forcément, il est d’ailleurs surprenant que le titre n’ait pas fait sa place du côté des streamers, qui auraient pu exploiter le mode multijoueur pour créer du contenu qui aurait tout autant sa place que son prédécesseur il y a quelques mois.

Le party game de l’été n’a rien à envier à ses concurrents, tant par sa forme que sur son fond. La proposition fonctionne, et n’a pas à rougir face aux Mario Party, Mario Kart ou encore Smash. Les parties seront sûrement plus courtes (surtout si vous jouez en solo), mais en tant que “jeu bonus” de l’année pour la licence il apporte un vent de fraîcheur à toutes ces recettes recyclées au fil des années.

On pourrait également se questionner sur son prix, et pourquoi ne pas l’avoir sorti en free-to-play, mais on imagine que la stratégie de Nintendo n’était pas dans ce sens. En bref, pour 15,99€, il renforce le catalogue des jeux Switch à avoir pour une soirée entre amis et comble par la même occasion votre glycémie virtuelle.