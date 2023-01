Jeux vidéo pour débutants – Par quels titres commencer ?

Le jeu vidéo est un média assez particulier à appréhender. Tout en mélangeant plusieurs arts (l’aspect musical ou visuel par exemple), il peut mettre à mal nos sens cognitifs. C’est un média qui peut être parfois exigeant et demander de nombreux réflexes pour pouvoir venir à bout de certaines aventures. Pour les néophytes, cela peut très vite devenir compliqué de savoir par où commencer ou plus généralement de comment l’aborder.

Il y a énormément de titres qui conviendraient à des jeunes joueurs qui souhaitent découvrir le jeu vidéo. On peut commencer par les Wholesome Games (ou cozy games), ce nouveau genre qui met en au premier plan la détente et la sérénité avec Spiritfarer, développé et édité par Thunder Lotus Games ou Animal Crossing: New Horizons de chez Nintendo. Ces jeux sont de bonnes portes d’entrées car leur gameplay se focalisent sur l’appréciation de ce que l’ont vit et de ce que l’on fait, sans frustrer le joueur dans une quelconque difficulté. Mais pour découvrir toutes les possibilités qu’offre le jeu vidéo, quels titres seraient les candidats parfaits pour débuter ?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of The Wild fut un véritable raz-de-marée. Gagnant le prix du Game of the Year (GOTY) de 2017 et faisant l’unanimité auprès de la grande majorité des joueurs, le jeu développé par Nintendo a su réinventer le genre dit de l’open-world. Et pour cause, Breath of The Wild est un bijou d’inventivité sur beaucoup de points. Il propose une liberté presque totale au joueur. Par ailleurs, son intérêt est aussi autre part : la possibilité d’expérimenter tout et n’importe quoi.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild convient à tout type de profil de joueur, que vous commenciez dans le jeu vidéo ou que vous soyez expérimenté. Pour les inexpérimentés, certes l’apprentissage sera beaucoup plus long et vous ferez face à de nombreuses frustrations avant de pouvoir maîtriser tout le gameplay du jeu. Or, le jeu propose une telle liberté et un nombre tellement conséquent de quêtes et de possibilités diverses que si vous n’arrivez pas à un endroit, vous pouvez repartir et aller explorer de nouveaux horizons.

Fortnite

Faisons un petit disclaimer d’entrée : Fortnite se place comme un incontournable dans la sphère vidéoludique, en tout cas dans son genre. En effet, malgré les nombreuses critiques essuyées par le jeu depuis son explosion en 2018, le titre d’Epic Game est un excellent TPS qui propose une rejouabilité quasi infinie. Le principe même de Fortnite est la rejouabilité, car il s’agit d’un Battle Royal : chaque partie est nouvelle et vous recommencez à zéro, ce qui redistribue l’égalité des chances à chaque nouvelle partie.

Epic Game a vraiment travaillé sur l’aspect accessible avec cet aspect cartoon et bon enfant vraiment agréable à l’oeil. Tout le monde peut y jouer, tout le monde peut s’y amuser, et le jeu conviendra à tous les niveaux et à tous les objectifs. Si vous voulez simplement vous amuser entre amis, vous êtes au bon endroit. Mais si vous voulez pousser le curseur un petit peu plus loin, c’est tout aussi possible.

Minecraft

D’après notre humble avis, Minecraft est le jeu par excellence pour découvrir le jeu vidéo. Initialement développé par Markus Persson (alias Notch) et édité par Mojang Studios, Minecraft est devenu l’un des jeux les plus connus, même en dehors de la sphère vidéoludique. Et pour cause : il est le jeu le plus vendu de tous les temps devant Tetris et Grand Theft Auto V avec près de 238 millions d’exemplaires. Minecraft est un jeu sandbox en pixel-art, c’est à dire avec un gameplay non linéaire avec une liberté totale, où le joueur crée sa propre histoire, ce qui en fait un titre parfait pour les néophytes.

Quand on parlait de rejouabilité pour d’autres titres, Minecraft en est la quintessence. En tant que joueur, on peut littéralement faire ce que l’on veut à chaque instant de notre partie, et les possibilités sont infinies. Tous les adeptes de Minecraft trouvent toujours leur compte sur le jeu, alors que le jeu est sorti depuis 2009 dans sa première version. Le jeu a une accessibilité parfaite pour tous ceux qui veulent s’initier au jeu vidéo, et la communauté autour du jeu est tellement grande que vous trouverez toujours des guides ou de l’aide pour pouvoir avancer.

Il y a énormément de jeux différents, et n’importe quelle personne qui souhaite s’y mettre trouvera forcément quelque chose qui lui convient. Ce petit tour d’horizon nous a permis de découvrir trois titres majeurs du média, mais il en existe pleins d’autres qui sauront vous convenir sans l’ombre d’un doute.