Jeu vidéo – Quelques conseils pour bien débuter sans s’y perdre

Comment choisir son premier jeu vidéo ?

Pour se distraire de nos jours, il y a toute une kyrielle de loisirs disponibles selon les goûts de chacun. Si vous souhaitez vous aventurer dans les jeux vidéo, sachez que c’est un excellent choix, car les possibilités sont immenses. Autant, il est possible de jouer à des jeux thématiques, autant vous avez la possibilité plus tard de migrer vers la chasse aux trésors dans la vie réelle, avec une partie de Live Roulette par exemple, pour les amateurs de casino.

Mais votre premier jeu vidéo ne sera pas le fruit du hasard si vous souhaitez en profiter pleinement. Voici quelques conseils qui pourraient vous aider.

Prenez compte du type de console dont vous disposez

Un jeu vidéo se joue sur une console ou sur un ordinateur. Cela signifie qu’avant de vous procurer un tel jeu, il faudra vous assurer de bien choisir le support sur lequel vous jouerez. Le support déterminera les types de jeu pour lesquels vous pourrez opter. Comme consoles, vous avez le choix entre les différentes versions de Playstation, la Xbox, la Nintendo Switch, etc. Il vous sera également possible de jouer sur votre ordinateur ou Smartphone si vous souhaitez immédiatement commencer sans dépenser de l’argent.

Outre le support, le choix de la version de votre jeu n’est pas à négliger. Vous pourrez opter pour une version physique ou une version à télécharger. Pour jouer sur votre ordinateur, l’idéal est d’opter pour la version téléchargeable. Avec cette option, le risque de détérioration est d’ailleurs moins élevé.

Tenez compte de votre âge

Dans le choix de votre premier jeu vidéo, l’âge est un critère important. Un adulte se sentira certes à son aise avec les jeux pour enfant, mais il ne pourra cependant pas exploiter tout son potentiel. Il existe un classement nommé Pan European Game Information (PEGI) qui a pour but de faire un classement des jeux vidéo en fonction de l’âge. L’intérêt de cette classification est d’éviter d’exposer les enfants à des contenus violents. Cependant, vous pourrez vous en servir pour le choix de votre jeu.

Selon votre âge et votre niveau de sensibilité, vous pourrez opter pour un jeu :

PEGI 3 pour tous les âges

PEGI 7 où il peut y avoir de la violence mais non explicite

PEGI 12 dans lequel il y a des apparitions de violence graphique

PEGI 16 qui montre la violence réaliste

PEGI 18 qui est exclusivement réservé aux adultes.

Considérez vos centres d’intérêt

Bien entendu, dans le choix de votre premier jeu vidéo, vos centres d’intérêt auront un réel impact. Vous jouez pour vous distraire, il est donc normal de choisir un titre qui abonde dans le même sens que ce que vous aimez. Aujourd’hui, vous trouverez de nombreux jeux abordant des thématiques variées.

Si vous êtes un amateur de sports, vous serez très bien servi puisqu’à chaque sport, vous trouverez le jeu vidéo qui convient. Pour le football par exemple, vous aurez le choix entre PES ou FIFA. Pour le basket-ball, le jeu NBA 2K20 sera parfaitement adapté.

De même, si vous préférez l’action, vous en aurez également pour votre compte. Optez par exemple pour Fortnite, pour Hitman ou The Last of Us. Dans la même catégorie, les jeux de combat ont le vent en poupe. Le jeu Beat Them All saura vous donner totale satisfaction. L’objectif dans ce titre est de survivre face à une armée d’ennemis. D’autres thématiques comme la musique, les sensations fortes, l’architecture sont abordées dans les jeux vidéo.

Prendre en compte le nombre de joueurs

Il est plus intéressant de jouer à des jeux vidéo avec d’autres personnes. Mais si vous êtes un solitaire, vous trouverez tout de même le type de jeu qu’il vous faut. D’ailleurs, aujourd’hui, il existe une possibilité de faire des parties en ligne avec des personnes jamais rencontrées. Les jeux vidéo sont pour ainsi dire, un moyen pour se faire de nouveaux amis.

Dans le cas où vous préférez l’option multijoueur, le choix du jeu ne se fera plus seulement en fonction de vos seules envies. Il faudra prendre en compte les goûts des autres et opter pour un jeu accessible à tous. Dans ce cas, il vous faudra aussi prévoir plusieurs manettes pour votre console.